Boston (ots/PRNewswire) -Mit der innovativen Hybrid-Cloud-Lösung von Nasuni verschaffen sich Haushaltsmarken einen Wettbewerbsvorteil, steigern ihr Kundenwachstum und erhöhen ihre ProduktivitätNasuni, eine führende Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, arbeitet mit großen Marken im Verbrauchermarken- und Einzelhandelsmarkt (wie Mattel und Patagonia) zusammen, um ihre Cloud-Infrastruktur zu optimieren, die Zusammenarbeit zu rationalisieren und die Kosten zu senken. Diese Partnerschaften, von denen viele seit Jahren bestehen, festigen Nasunis Position als unverzichtbarer Technologiepartner für globale Verbraucherorganisationen, die in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig und flexibel bleiben wollen.Während sich Einzelhändler auf die steigende Nachfrage der Verbraucher in dieser Weihnachtssaison vorbereiten, ermöglicht die Nasuni-Dateidatenplattform Markenunternehmen, schneller auf unvermeidliche Marktveränderungen zu reagieren, den Lagerbestand in Geschäften und Kanälen effizienter zu verwalten und sicherzustellen, dass Produktdesigns, Marketingmaterialien und andere Ressourcen in Echtzeit von globalen Teams gemeinsam genutzt und abgerufen werden können. Durch die Nutzung des globalen Namensraums von Nasuni können Marken ihre Daten zentralisieren, was eine schnellere Entscheidungsfindung und die beschleunigte Einführung neuer Produkte ermöglicht."Nasuni ermöglicht es globalen Unternehmen, ihre Daten in einen strategischen Vermögenswert umzuwandeln, was eine schnellere Entscheidungsfindung und rechtzeitige Produkteinführungen ermöglicht - was besonders in der nachfragestarken Weihnachtszeit von entscheidender Bedeutung ist", so Nick Burling, Senior Vice President für Produkte bei Nasuni. "Unsere Cloud-Lösung ermöglicht nicht nur verteilten Teams eine nahtlose Zusammenarbeit von jedem Ort und zu jeder Zeit, sondern eliminiert auch die IT-Komplexität, reduziert die Betriebskosten und bietet unübertroffene Sicherheit für ihre wertvollsten Ressourcen."Zu Nasunis wachsender Kundenliste gehören einige der weltweit führenden Einzelhändler und Verbrauchermarken, was die Fähigkeit der Plattform unterstreicht, wesentliche Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen zu bewältigen:- Patagonia, das zu den angesehensten Marken in den USA zählt, nutzt Nasuni, um seine kreativen Workflows standortübergreifend zu beschleunigen, so dass die Teams effizienter zusammenarbeiten und Produkte schneller auf den Markt bringen können.- Mattel, einer der größten Spielzeughersteller der Welt, nutzt Nasuni, um seine IT-Infrastruktur an 100 globalen Standorten zu konsolidieren und dadurch Kosten zu sparen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.- Crate & Barrel, ein führender Anbieter von Einrichtungsgegenständen, und Williams Sonoma, ein bekannter Einzelhändler für Küchen- und Haushaltswaren, verlassen sich auf Nasuni, um Design-Assets zu zentralisieren, eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Standorten sowie eine verbesserte Cybersicherheit für ihre Medienbibliotheken zu gewährleisten.- BJ's Wholesale Club, der drittgrößte Großhändler der USA, nutzt die Plattform von Nasuni, um die Dateiverwaltung in seinen zahlreichen Filialen zu rationalisieren, was eine Bestandsverfolgung in Echtzeit und eine schnellere Reaktion auf die Kundennachfrage ermöglicht.- Barnes & Noble, der größte Buchhändler der USA, setzt Nasuni ein, um seine riesigen digitalen und gedruckten Medienbestände zu verwalten und gleichzeitig eine einheitliche Sicherheit und Compliance in seiner großen Niederlassung zu gewährleisten.Diese Marken sowie andere große Namen wie Pernod Ricard, Peter Millar, Dyson, SharkNinja und Tommy Bahama nutzen die Cloud-native Plattform von Nasuni, um agil zu bleiben, schnell zu innovieren und ihre Abläufe zu optimieren."Habt keine Angst vor der Cloud. Es gibt Technologien, die uns definitiv helfen, und Nasuni ist eine davon", sagt Richard Llewellyn, Direktor für Infrastruktur bei Barnes & Noble. "Durch unsere Entscheidung für Nasuni konnten wir die gesamte On-Prem-Hardware aus unserem Rechenzentrum entfernen, zusammen mit allen damit verbundenen Kosten für Wartung und Softwarelizenzen. Es ist ein sehr flexibles, gutes Instrument. Das ist definitiv etwas, das man in seiner Toolbox haben sollte.Weitere Informationen zu Nasunis Anwendungsfällen im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie finden Sie unter auf unserer Website.Informationen zu NasuniNasuni ist eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die in einer KI-Welt mit einer Explosion unstrukturierter Daten konfrontiert sind.Die File Data Platform von Nasuni bietet mühelose Skalierbarkeit in Hybrid-Cloud-Umgebungen, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an erkenntnis- und KI-fähige Daten. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt die Kundschaft vor einer Reihe Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- sowie Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentlicher Sektor verlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. 