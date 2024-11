Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sieben ETFs und ETNs sind neu in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Mit dem 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP würden Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin erhalten und könnten zusätzlich von Staking-Prämien profitieren. Beim Staking würden Kryptowerte auf der Blockchain zur Validierung von Transaktionen gesperrt. Als Gegenleistung werde eine Prämie, in diesem Fall in Form von CORE-Token, separat generiert und täglich in Bitcoin umgewandelt. ...

