Wien (www.fondscheck.de) - Der bisherige Länderchef von Fidelity in Österreich wagt den Schritt in die Selbstständigkeit, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vertriebsprofi bleibe der Branche erhalten und werde künftig mit einem deutschen Placement-Agent kooperieren.Thomas Loszach werde Fidelity International in Österreich verlassen. 2020 sei Loszach als Länderchef für Österreich und Osteuropa zur US-Fondsgesellschaft gekommen. Seine direkten Reporting Lines würden an Christian Machts, Head of Central Europe, übergeben. Zuvor sei Loszach seit 2007 bei BlackRock Head of Retail and Institutional Business Austria/CEE gewesen und habe dort die Kundenbetreuung für aktive und alternative Investmentlösungen verantwortet. ...

