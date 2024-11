UPS elektrifiziert seinen Fuhrpark in Deutschland und der Schweiz weiter. In Deutschland kommen jetzt 188 und in der Schweiz weitere vier Elektrofahrzeuge hinzu. In der Schweiz sind es die ersten E-Transporter für den Paketzusteller. Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um den Iveco eDaily, und zwar konkret um 49 3,8-Tonner mit einem Ladevolumen von 14 Kubikmetern (P45E) sowie um 106 7,2-Tonner mit einem Ladevolumen von 23 Kubikmetern (P80E) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...