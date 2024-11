Universal Investment ist Marktführer und bietet ihren Kunden eine breite Palette Fonds an. Markus Kuntz, Global head of sales bei Universal Investment, erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, was er unter einem rundum-sorglos-Paket versteht, wie er im Ausland für die Kunden tätig ist und was das besondere Angebot der Universal im Ausland ist. geldanlage fonds universalinvestment fondsinitiatoren rendite meingeldmedien oneonone

Mein Geld TV

Quelle: