Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of November 6, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN ---------------------------------- BULL NASD X20 AVA 20 GB00BNV4NY63 ---------------------------------- BULL NASD X20 AVA 19 GB00BNV48V82 ---------------------------------- BULL TESLA X10 AVA 2 GB00BQRMC379 ---------------------------------- BEAR NASD X20 AVA 32 GB00BQRN2M93 ---------------------------------- BEAR NASD X20 AVA 34 GB00BQRPBQ29 ---------------------------------- BULL NVDA X10 AVA 1 GB00BQRL1M64 ---------------------------------- BULL NASD X20 AVA 24 GB00BQRJR001 ---------------------------------- BULL TUI X3 AVA 1 GB00BL080888 ---------------------------------- BULL CO2 X10 AVA 21 GB00BQRNGD88 ---------------------------------- BEAR NVDA X8 AVA 3 GB00BQRC0R77 ---------------------------------- BULL BABA X5 AVA 6 GB00BNV11T89 ---------------------------------- BULL PALL X15 AVA 13 GB00BQRPRQ47 ---------------------------------- BEAR DAX X15 AVA 25 GB00BNV52644 ---------------------------------- BULL NVDA X8 AVA 3 GB00BSJLRD10 ---------------------------------- BULL NASD X20 AVA 22 GB00BQRBBX75 ---------------------------------- BEAR SP50 X20 AVA 23 GB00BQRK4680 ---------------------------------- BULL NIO X8 AVA 1 GB00BQRR9W04 ---------------------------------- BULL STEM X2 AVA 3 GB00BNV1LK98 ---------------------------------- BULL NIO X3 AVA 2 GB00BNV2W217 ---------------------------------- BEAR NASD X18 AVA 29 GB00BQRN2L86 ---------------------------------- BULL TESLA X4 AVA 1 GB00BG63WJ78 ---------------------------------- BULL STILLF X2 AVA 4 GB00BL06X277 ---------------------------------- BULL SCAB X8 AVA 2 GB00BG5ZLR53 ---------------------------------- BEAR SPGSC X8 AVA 19 GB00BSJKXT64 ---------------------------------- BULL SSABA X5 AVA 1 GB00BVZYWQ34 ---------------------------------- BULL NVDA X8 AVA 1 GB00BQRK2P39 ---------------------------------- BULL TESLA X8 AVA 1 GB00BQRCTY73 ---------------------------------- BULL OLJA X12 AVA 20 GB00BQR93029 ---------------------------------- BEAR TESLA X8 AVA 2 GB00BSJJS762 ---------------------------------- BULL DAX X20 AVA 14 GB00BNTVLW30 ---------------------------------- BULL NASD X15 AVA 17 GB00BNV2DX92 ---------------------------------- BULL PALLAD X4 AVA 2 GB00BKZZJD53 ---------------------------------- BULL GAS X12 AVA 34 GB00BSJJSB07 ---------------------------------- BULL COIN X6 AVA 1 GB00BS9M1210 ---------------------------------- BULL NASD X18 AVA 17 GB00BNV3VN83 ---------------------------------- BULL INTEL X5 AVA 4 GB00BNV2GW90 ---------------------------------- BULL ARM X10 AVA 1 GB00BS9LZP98 ---------------------------------- BULL OLJA X15 AVA 21 GB00BQRHXJ55 ---------------------------------- BEAR EXXON X5 AVA 2 GB00BL05F409 ---------------------------------- BULL NVDA X10 AVA 2 GB00BQRMC486 ---------------------------------- BEAR NASD X10 AVA 21 GB00BQRBHY03 ---------------------------------- BEAR ADOBE X5 AVA 1 GB00BL039421 ---------------------------------- BEAR OLJA X8 AVA 18 GB00BNV2YL42 ---------------------------------- BULL NASD X20 AVA 25 GB00BQRLBT38 ---------------------------------- BULL PALL X12 AVA 18 GB00BQRPNV10 ---------------------------------- BEAR THULE X5 AVA 1 GB00BNTQRL91 ---------------------------------- BULL SPCE X2 AVA 3 GB00BNV1LS74 ---------------------------------- BEAR INDT X5 AVA 1 GB00BNTQSD82 ---------------------------------- BULL USDSEK X15 AVA GB00BVZW1V55 ---------------------------------- BULL NASD X20 AVA 21 GB00BQR8XT81 ---------------------------------- BEAR SPGSC X8 AVA 18 GB00BSJJGZ03 ---------------------------------- BULL ARM X9 AVA 1 GB00BS9LZN74 ---------------------------------- BULL NIO X9 AVA 1 GB00BQRR9X11 ---------------------------------- BULL OLJA X16 AVA 3 GB00BQRLRS49 ---------------------------------- BULL INTEL X5 AVA 3 GB00BNTTZC57 ---------------------------------- BULL COIN X6 AVA 2 GB00BSJJZ973 ---------------------------------- BULL SILV X15 AVA 22 GB00BQRKDY97 ---------------------------------- BEAR CAST X5 AVA 2 GB00BNTP9107 ---------------------------------- BULL PALL X10 AVA 15 GB00BQRN2P25 ---------------------------------- BEAR DJIA X20 AVA 11 GB00BQR85K33 ---------------------------------- BEAR SILV X4 AVA 2 GB00BKZZPG03 ---------------------------------- BULL INTEL X5 AVA 5 GB00BQRKR470 ---------------------------------- BULL OLJA X16 AVA 4 GB00BQRMTG99 ---------------------------------- BULL SILV X12 AVA 19 GB00BNV32P70 ---------------------------------- BULL ARM X8 AVA 1 GB00BS9LZM67 ---------------------------------- BULL ONCO X2 AVA 3 GB00BNV2QZ20 ---------------------------------- BULL TESLA X6 AVA 6 GB00BQR8K089 ---------------------------------- BEAR DAX X12 AVA 12 GB00BNV29N10 ---------------------------------- BULL FCEL X2 AVA 1 GB00BL05S964 ---------------------------------- BULL HUSQ X5 AVA 1 GB00BNTQQD43 ---------------------------------- BULL NVDA X8 AVA 2 GB00BQRMJK38 ---------------------------------- BULL PLTR X10 AVA 3 GB00BSJK7616 ---------------------------------- BULL FSLY X2 AVA 1 GB00BL022J58 ---------------------------------- BEAR NIBE X10 AVA 1 GB00BS9LVG28 ---------------------------------- BEAR ERICB X5 AVA 3 GB00BG5XXW88 ---------------------------------- BEAR FACE X5 AVA 7 GB00BQRB5027 ---------------------------------- BULL OLJA X8 AVA 6 GB00BL01MC59 ---------------------------------- BULL ARM X8 AVA 2 GB00BSJJGM73 ---------------------------------- BULL PLUG X2 AVA 1 GB00BL05S857 ---------------------------------- BULL SPCE X3 AVA 6 GB00BQRLS252 ---------------------------------- BEAR SHOP X5 AVA 1 GB00BQRJDW43 ---------------------------------- BULL SILV X10 AVA 12 GB00BNV1X365 ---------------------------------- BULL WTI X8 AVA 9 GB00BNV38155 ---------------------------------- BULL OLJA X8 AVA 10 GB00BNV2S892 ---------------------------------- BEAR PALLA X8 AVA 15 GB00BNV3J675 ---------------------------------- BEAR DJIA X18 AVA 12 GB00BQRBLQ07 ---------------------------------- BEAR DAX X5 AVA GB00BVZTP585 ---------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.