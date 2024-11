Wien (www.fondscheck.de) - Bantleon-Duo wechselt zu Berenberg - FondsnewsDas Wealth and Asset Management von Berenberg hat sich zum 1. November 2024 mit Oliver Scharping (36) und Leonard Keller (36) von Bantleon verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Die beiden seien ausgewiesene und mehrfach ausgezeichnete Experten für Merger-Arbitrage-Strategien, wie es in einer Mitteilung heiße. Die erfahrenen Portfoliomanager würden zukünftig von München aus tätig sein und an Matthias Born, Head of Investments und Leiter des Aktienportfoliomanagements, berichten. ...

