T-Mobile US verzeichnet eine stabile Aktienperformance, trotz eines leichten Kursrückgangs am 5. November 2024. Der Telekommunikationsriese schloss den Handelstag mit einem Kurs von 205,85 EUR ab, was einem Tagesverlust von 0,60% entspricht. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance mit einem Plus von 49,81%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beachtliche 258,5 Milliarden EUR, was die starke Position von T-Mobile US im Telekommunikationssektor unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Im Oktober 2024 haben sieben Analysten die T-Mobile US Aktie unter die Lupe genommen und ihre Einschätzungen abgegeben. Obwohl die genauen Bewertungen nicht vorliegen, deutet die fortgesetzte Aufmerksamkeit der Experten auf ein anhaltendes Interesse an der Aktie hin. Anleger sollten die kommenden Analystenberichte im Auge behalten, um weitere [...]

