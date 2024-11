Straelen (ots) -Weihnachten kommt auch in diesem Jahr schneller als gedacht. Um die gemütlichen Festtage zu einem besonderen Erlebnis zu machen, hält bofrost* wieder eine Vielzahl winterlicher Köstlichkeiten für unvergessliche Genussmomente mit den Liebsten bereit. Wie immer bietet bofrost* für jeden Geschmack innovative Produkte und festliche Rezepte, die nicht nur Abwechslung auf die Teller bringen, sondern auch festlichen Glanz auf die Festtagstafel.Besondere Pasta für besondere Anlässe! Für ein besonderes Festessen braucht es nicht nur ein raffiniertes (vegetarisches) Hauptgericht, sondern auch eine besondere Vorspeise, die die ganze Familie begeistert: die hochwertige Pasta Mezzelune eignet sich für beide Gänge hervorragend, ist alles andere als ein 08/15-Nudelgericht und trotzdem ganz einfach zuzubereiten. Die Nudeltaschen überzeugen mit hauchdünnem Teig und einer köstlich abgestimmten Füllung aus hochwertigen Steinpilzen und feiner Mascarpone. Übrigens eignet sich die italienische Pasta natürlich auch als Beilage.Mezzelune Steinpilz-Mascarpone 500 g für 8,99 EUR, Nutri Score D.Weihnachten wird Wild! Ein unverwechselbares Geschmackserlebnis für alle Feinschmecker: Die marinierten Hirschmedaillons verwandeln jedes Essen in ein besonderes Gourmet-Menü. Die zarten Hirschmedaillons aus der Keule überzeugen in einer aromatischen Marinade mit Kräutern, schwarzem Pfeffer und einem Hauch Knoblauch - ein echtes Highlight für die Feiertage. Zusammen mit Apfel-Rotkohl und Kartoffelklößen oder Bohnen mit Speck serviert, sind sie ganz klassisch die perfekte Wahl für besondere Anlässe.Hirschmedaillons, mariniert 3-4 Stück = 350 g für 17,99 EUR, Nutri-Score B; Apfel-Rotkohl 1 kg für 7,49 EUR, Nutri-Score C; Kartoffelklöße 11-13 Stück = 900 g für 5,29 EUR, Nutri-Score C; Bohnen mit Speck 1 kg für 8,49 EUR, Nutri-Score A.Meeresfrüchte in weihnachtlicher Optik. Das Kammmuscheltatar mit Gemüse ist nicht nur geschmacklich ein Highlight für die weihnachtlichen Festlichkeiten, sondern auch optisch: Das zarte Kammmuscheltatar ist verfeinert mit Gemüse und Schnittlauch und in festlicher Tannenbaumform angerichtet. Direkt dazu rundet eine fruchtige Mangosoße das Geschmackserlebnis ab und bietet auch noch kreativen Freiraum zum Selbstdekorieren. Dafür bleibt nämlich mehr als genug Zeit, denn die Köstlichkeit kann ganz unkompliziert direkt nach dem Auftauen zu Brot oder Salat serviert werden. Exklusiver Genuss der das gewisse Etwas auf die Weihnachtstafel bringt.Kammmuscheltatar mit Gemüse 2 x 50 g Tatar plus 14,6 ml / 15 g Sauce = 115 g für 9,99 EUR, Nutri-Score B (Tatar) bzw. Nutri Score C (Mangosauce).Ein zimtig-süßer Genuss. Weihnachtszeit ist Genusszeit: Da kann sich die weihnachtliche Apfeltarte sehen lassen. Gefüllt mit saftigen Äpfeln und Rosinen ist dier affinierte Tarte mit Zimt verfeinert. Abgerundet wird die Geschmackskombination durch knusprige Spekulatius-Krümel "on top", die für echten Weihnachtsgenuss sorgen. Ideal für die weihnachtliche Kaffeetafel oder auch als krönender Abschluss eines Festtagsmenüs.Weihnachtliche Apfeltarte 470 g für 11,99 EUR, Nutri-Score D.Rezept: Weihnachts-Trifle. Köstliches Weihnachts-Trifle zur gemütlichsten Zeit des Jahres! Diese süße Versuchung vereint die schönsten Weihnachtsklassiker in einem: Saftiger Kaiserschmarrn mit knusprigen Mandelstiften kombiniert mit sanfter Pudding-Creme und fruchtiger Kirschkomponente. Ob in einer großen, feierlichen Schale oder portionsweise in dekorativen Gläschen angerichtet, die abwechselnd geschichteten Zutaten führen von einem Geschmackserlebnis zum nächsten. Der besondere Clou: Die Kirschen sind mit Glühwein weihnachtlich gewürzt und sorgen mit einer dezenten Zimt-Note für das gewisse Etwas. Für die festliche Optik wird das Weihnachts-Trifle mit zerbröselten Spekulatius und Kakaopuder dekoriert und bis zum Servieren kaltgestellt. Wer lieber auf Alkohol verzichten möchte, kann statt Glühwein alkoholfreien Glögg verwenden.Original österreichischer Kaiserschmarrn800 g für 9,99 EUR, Nutri-Score C; BIO Sauerkirschen 500 g für 6,99 EUR, Nutri-Score A; Das gesamte Rezept sowie weitere weihnachtliche und gelingsichere Rezeptideen gibt es online in der bofrost.de/rezeptwelt.Der Eis- und Tiefkühlspezialist bofrost* hat noch viele weitere Köstlichkeiten für die Feiertage im Programm: Von Rehgulasch mit Johannisbeersoße und Rösti-Bällchen mit Lachs über besondere Beilagen wie Steinpilze in Scheiben oder gratinierte Spinat-Knödel bis hin zu dem weihnachtlichen Gnocchi-Duo. Die Dessertspezialitäten, wie die Mini-Waffelhörnchen Walnuss-Zimt oder die Eis-Schneeflocke, sorgen für einen köstlichen Abschluss des Weihnachtsessens. Bereits seit über 55 Jahren inspiriert bofrost* mit überraschenden Kreationen, Rezepten sowie echten Klassikern und bietet zahlreiche Anregungen und Ideen für jeden Geschmack, von Klein bis Groß. Wie gewohnt, stehen herausragende Qualität und bester Geschmack genauso im Fokus, wie die schnelle und unkomplizierte Zubereitung - für mehr entspannte Momente mit den Liebsten. bofrost* bietet dabei stets einen flexiblen Kundenservice mit einer individuellen und persönlichen Beratung sowie der Lieferung bis an die Haustür. Neben dem Verkaufsteam ist die bofrost*Ernährungsberatung mit Zubereitungstipps und Produktwissen ein beliebter und kostenloser Expertenservice für alle bofrost*Kundinnen und Kunden und die, die es werden wollen.bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 249 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,1 Millionen Kundinnen und Kunden, davon rund 2,2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 15 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. 