Bei PharmaSGP steht zum neuen Jahr ein Wechsel auf dem CEO-Posten an. Der Grund: "Natalie Weigand hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass sie nach mehr als sieben Jahren als CEO aus persönlichen Gründen ihren zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit PharmaSGP nicht verlängern wird", so das Unternehmen aus Gräfeling am Dienstag. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...