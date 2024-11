Nach starken Zahlen für das dritte Quartal und einer Prognoseanhebung für das Gesamtjahr bekommen die Anleger am Dienstag nicht genug von Palantir-Aktie. Der Titel liegt im frühen Handel mit 22 Prozent auf 50,34 Dollar im Plus. So hoch stand der Titel noch nie. CEO Alex Karp befeuert die Rally noch durch kernige Sprüche."Wir haben dieses Quartal regelrecht ausgeweidet, angetrieben von einer ungebremsten KI-Nachfrage, die nicht nachlassen wird", so Karp in der Palantir-Pressemitteilung vom Montag. ...

