Düsseldorf (pta/05.11.2024/16:40) - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Ikonia FinTech AG haben wichtige Entscheidungen bezüglich der Geschäftsstrategie und deren Umsetzung getroffen.

Die Ikonia FinTech AG schärft ihre Positionierung als "Enabler" von Finanztransaktionen, wobei der Schwerpunkt auf der effizienten Abwicklung von Zahlungen und damit zusammenhängenden Prozessen liegt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ausgefeilte "White Labeling"-Produkte an.

Im Rahmen der Umsetzung seiner Strategie freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einer verbundenen Partei getroffen hat, um ein neues Finanzdienstleistungsunternehmen zur Unterstützung von Payment-Gateway-Unternehmen zu gründen.

Das Unternehmen wird Bankkonten und einen vollständigen Gateway-Service bereitstellen, der es seinen Kunden ermöglicht, Zahlungen über Visa, MasterCard, American Express und andere zu erhalten, und jedes Mal Einnahmen generiert, wenn einer der Kunden unseres Kunden eine Zahlung von überall auf der Welt tätigt.

Ikonia freut sich außerdem, heute bekannt zu geben, dass wir eine Vereinbarung über den Kauf einer Reihe bestehender Verträge mit Kunden getroffen haben, die ihren Kunden diese Zahlungsmethode bereits anbieten und damit Einnahmen erzielen. Diese Vertragsverkäufe erfolgen mit verbundenen Parteien und folgen einer Bewertung zu Marktbedingungen, die von Concord Capital AG überwacht wird. Weitere Einzelheiten sind unten aufgeführt.

Die neuen Kunden mit Sitz in Europa bieten ihren Kunden, die mit Kreditkarte bezahlen, Devisenhandel und Bildungskurse an. In diesen Fällen wird die Plattform von Ikonia genutzt und jede Zahlung führt zu einer Gebühr für Ikonia. Die zukünftigen Kunden werden hauptsächlich in Europa ansässig sein und aus allen Branchen kommen.

Diese strategischen Pläne werden seit mehreren Monaten entwickelt und das Unternehmen erwartet sofortige Ergebnisse in Form von Einnahmen, neuen Büros und neuen Teammitgliedern, die alle darauf abzielen, den Wert des Unternehmens mit einem auf Effizienz und Volumen ausgerichteten Geschäftsmodell zu steigern.

Der Wert der neuen Verträge wurde von einem zertifizierten Research-Unternehmem bewertet und beinhaltete einen vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland und den Standards von DVFA, CEFA und CFA vorgeschriebenen Bewertungsprozess. Ein Auszug aus dem Bericht wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, sobald alle Parameter der Transaktion endgültig vereinbart sind. Die Transaktion wurde von der Concord Capital AG, Frankfurt, geleitet und überwacht. Weitere Informationen sind in einem separaten Schreiben an die Aktionäre enthalten.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Eröffnung neuer Repräsentanzen in Großbritannien und Dänemark bekannt zu geben, die die Geschäftsentwicklungspläne verwalten werden. Zu gegebener Zeit wird es eine weitere Ankündigung mit Einzelheiten zu den neuen Teammitgliedern geben.

James Holmes, Vorsitzender des Aufsichtsrats, fügte hinzu: "Nachdem wir uns eine Reihe von Optionen zur Steigerung des Unternehmenswerts von Ikonia angesehen haben, glauben wir, die beste Option gefunden zu haben. Die Einreichung der geprüften Abschlüsse wird es dem Unternehmen voraussichtlich ermöglichen, in den Prime Standard in Düsseldorf zu wechseln, was den Handel an anderen Börsenplattformen wie XETRA ermöglichen wird. Wir freuen uns außerdem, heute bestätigen zu können, dass die Arbeit an einem Prospekt beginnt, der es dem Unternehmen nach seiner Fertigstellung ermöglichen wird, in liquidere Märkte zu wechseln."

