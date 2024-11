Die professionellen Akteure an den Finanzmärkten sind auf eine Achterbahnfahrt quer durch alle Assetklassen vorbereitet, wenn ab Mitternacht unserer Zeit nach und nach die Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl ausgezählt werden. Nach einem erbitterten Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Kandidaten. Aber egal, wie die Wahl ausgeht, Amerika wird weiter existieren und auch die Welt sich weiterdrehen.

Auch deshalb stehen zum Handelsschluss in Europa die Börsen erst einmal gut da, von panischen Käufen oder Verkäufen ist nichts zu sehen. Die nächsten entscheidenden Aktionen der Investoren dürften nach der Entscheidung am frühen Mittwochmorgen erfolgen.

Als interessant könnte sich nach der Wahl auch die Tesla-Aktie erweisen, wenn es zu einem Sieg von Donald Trump kommt, da Elon Musk einer der prominenten Unterstützer des Wahlkampfs war und der Republikaner im Weißen Haus möglicherweise für einen weiteren Push von Elektrofahrzeugen sorgen könnte.

Für langfristige Anleger ist es aber oftmals besser, keine einzelnen Wetten auf Sektoren oder ähnliches vorzunehmen, sondern eher in einen breiten Index wie den S&P 500 investiert zu bleiben, unabhängig vom jeweiligen Präsidenten. Ob unter Obama, Trump oder Biden - gut diversifizierte Anleger konnten in der Vergangenheit ordentliche Renditen erzielen.

So legte der S&P 500 in Obamas erster Amtszeit um 100 Prozent zu, in Trumps erster Amtszeit um 83 und in Bidens bisheriger Amtszeit um 58 Prozent. Persönliche politische Vorurteile oder der Medienrummel sind kein guter Ratgeber für Anlageentscheidungen. Denn die Geschichte zeigt, dass sich der Aktienmarkt mehr für die Unternehmensgewinne interessiert als für die Frage, welche Partei an der Macht ist.

