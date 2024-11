NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts des beendeten Streiks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Arbeiter hätten das Angebot des Flugzeugbauers angenommen, sodass sich nun der Fokus der Investoren wieder auf die Produktion richten sollte, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Back to work", titelte er./ajx/he



ISIN: US0970231058

