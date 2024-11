Monatsausblick: Anleger sollten wachsam bleiben!

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen und es ist bisher ganz anders verlaufen, als die Erwartungshaltung vieler Anleger und Investoren zum Ende des letzten Jahres vermuten ließ. Damals drehten sich viele Diskussionen um Rezessionsrisiken in den USA, während sich die Erwartungen hinsichtlich der europäischen Wirtschaft in Richtung einer moderaten Erholung nach einer längeren Durststrecke orientierten. So erwartete vor einem Jahr etwa ein Fünftel der globalen Research-Häuser (Volkswirte von Finanzunternehmen oder Analysten) eine technische Rezession in den USA im Jahr 2024, während diese Gruppe für Europa keine negativen Wachstumszahlen erwartete. Der wirtschaftliche Verlauf war dann tatsächlich deutlich anders als erwartet: Die US-Wirtschaft erwies sich als überraschend robust, während die europäische Schwächephase bis dato anhält.

Bislang konnten alle genannten Risikofaktoren - auch diejenigen, die sich zumindest teilweise manifestiert haben wie der Krieg in Nahost - die positive Stimmung an den Kapitalmärkten nicht trüben. Der Grund hierfür liegt nicht nur in der Aussicht auf (weitere) substanzielle Zinssenkungen, welche die Wirtschaftsaktivität und gleichzeitig die globalen Finanzmärkte unterstützen sollten, sondern auch in der Zuversicht darauf, dass sich das sogenannte "Soft Landing" der US-Wirtschaft immer mehr als das wahrscheinlichste Szenario herauskristallisiert. Trotz aller Belastungen stützen die Aussicht auf ein weiterhin robustes Wirtschaftswachstum und, damit einhergehend, steigende Unternehmensgewinne die Märkte. Mit Blick auf den Boom rund um die Künstliche Intelligenz (KI) sind aktuell weder systemische Übertreibungen noch ein baldiges Ende der Entwicklung erkennbar. Klar ist aber auch, dass die durch KI ausgelöste Transformation sowohl Gewinner als auch Verlierer hervorbringen wird. In der nächsten Phase wird es nicht nur um die direkt von KI betroffenen Hard- und Softwarehersteller gehen (also solche Unternehmen die KI-Chips und Algorithmen anbieten), sondern auch darum, welche Geschäftsmodelle und Unternehmen durch den Einsatz der KI-Technologie einerseits einen positiven Effekt erzielen und welche andererseits obsolet werden dürften. Anleger sollten daher wachsam bleiben.

Welche Auswirkungen zudem der Nahostkonflikt auf die Ölmärkte hat? Antworten zu diesen sowie weiteren Themen und was sie für Ihre Anlagestrategie bedeuten, finden sie in unserem monatlichen Ausblick.