Wir freuen uns, neue Informationen zum Stand der Entwicklung veröffentlichen zu können.

Wie am 28.Oktober bekannt gegeben, wird derzeit eine Zwischenanalyse für die Phase-III-Studie zu DFP-10917 bei R/R-AML-Patienten vorgenommen. Die Phase I/II-Kombinationsstudie zu DFP-10917 mit Venetoclax bei AML-Patienten ist bereits weit fortgeschritten.

Heute möchten wir die neuesten Informationen zur Entwicklung der selektiven Verabreichung von DFP-10917 bei soliden Tumoren vorstellen. DFP-14927 zeigte in der Phase-I-Studie bei Patienten mit soliden Tumoren eine zufriedenstellende Sicherheit und Wirksamkeit. Aus diesem Grund haben wir eine erweiterte Phase-I-Studie mit DFP-14927 in einer wöchentlichen Dosierung von 3200 mg/m2 bei Patienten mit R/R-Darmkrebs am MD Anderson Cancer Center und an der UCLA eingeleitet. Die Wirksamkeit in der erweiterten Phase-I-Studie wird anhand der Krankheitskontrollrate (Disease Control Ratio, DCR) evaluiert und soll in der nächsten Zulassungsstudie für den NDA-Antrag anhand des Gesamtüberlebens (OS) bewertet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241105680814/de/

Contacts:

Sie erreichen uns unter folgender Adresse:

Kontakt

Yasundo Yamasaki, Ph.D.

Director of Business Development

Delta-Fly Pharma Inc.

Unternehmenszentrale: Tokushima 771-0117, Japan

Telefon: +81-3-6231-1278

E-Mail: yyamasaki1206@delta-flypharma.co.jp

Website: https://www.delta-flypharma.co.jp/en/