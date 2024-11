Pulvera und Verita bieten branchenführenden Luxus mit reduzierter Umweltbelastung

ROCHESTER, Michigan, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pangea, ein führender Innovator im Bereich nachhaltiger Materialien für die Automobilindustrie, kündigt die Einführung zweier bahnbrechender Produkte an: Pulvera und Verita. Diese fortschrittlichen Autoleder sind ein mutiger Schritt im kontinuierlichen Engagement von Pangea für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Herstellungspraktiken und entsprechen der Vision des Unternehmens, umweltfreundliche Materialien zu entwickeln, die den Anforderungen einer sich wandelnden Welt gerecht werden.

Im Jahr 2024 machten sich die globalen Teams von Pangea daran, eine neue Klasse von Ledermaterialien speziell für die Automobilindustrie zu entwickeln. Diese Produkte sind nicht nur im fertigen Zustand zu fast 90 % biobasiert, sondern sorgen auch dafür, dass das Material nicht auf Deponien landet, wodurch der Abfall auf innovative Weise drastisch reduziert wird.

"Nothing Replaces Real: Charting the Path to a Zero-Waste Future" (Nichts ersetzt das Echte: Auf dem Weg in eine abfallfreie Zukunft)

Als Teil der Pangea Corporate Trend Show-Reihe stellte Pangea "Chart the Path" vor, ein Schlüsselkapitel auf dem Weg des Unternehmens zur Nachhaltigkeit. In Gesprächen mit Kunden erläuterte Pangea, wie langlebige, natürliche Materialien die Automobilindustrie verändern und gleichzeitig mit den globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen. Der Höhepunkt der Serie war die Einführung von Pulvera und Verita, zwei neuen Produktangeboten, die neue Maßstäbe in Bezug auf geringere Umweltauswirkungen, innovative recycelte Chemie und ein geringeres Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) setzen.

Wir stellen vor: Pangea Pulvera: ökologisches Leder mit einem Kreislaufprozess

Pulvera ist ein vollwertiges Leder, das einen zirkulären Herstellungsprozess umfasst. Durch die Verwendung einer recycelten Mischung aus Schwabbelabfällen reduziert Pulvera seinen ökologischen Fußabdruck erheblich. Dieses einzigartige Verfahren, bei dem Wasser und erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, verwandelt Lederabfälle in eine wertvolle Ressource, die fast die Hälfte der zum Färben und Weichmachen des Leders verwendeten Chemikalien ersetzt.

Erneuerbare Chemie: 29 % aller verwendeten Chemikalien

29 % aller verwendeten Chemikalien Recycelte Chemie: 37 % im Nachgerbprozess; 16 % aller Chemikalien insgesamt

37 % im Nachgerbprozess; 16 % aller Chemikalien insgesamt Umweltauswirkungen: Treibhauspotenzial (GWP) bis zu 40 % niedriger als bei herkömmlichen Nachgerbungsverfahren



Pulvera zeichnet sich als luxuriöses, nachhaltiges Material aus, das das Engagement von Pangea für umweltfreundliche Innovationen im Automobilinnenraum verdeutlicht.

Wir stellen vor: Pangea Verita: aufwendiges, kompostierbares Leder mit geringer Umweltbelastung

Pangea Verita erhebt die Kunst des Lederhandwerks durch die Schaffung eines kompostierbaren Substrats mithilfe eines alternativen metallfreien Gerbverfahrens. Dieses Semi-Anilin-Material hebt die natürliche Schönheit der Tierhaut mit minimaler Beschichtung hervor und betont ihre einzigartigen Eigenschaften bei gleichzeitig geringerem ökologischen Fußabdruck.

Erneuerbare Chemie: 45 % aller verwendeten Chemikalien

45 % aller verwendeten Chemikalien Treibhauspotenzial (GWP): bis zu 12 % niedriger als bei Standard-Chrom-Bräunungssubstraten

bis zu 12 % niedriger als bei Standard-Chrom-Bräunungssubstraten Biogener Kohlenstoff: 92 % biobasiert als Endprodukt



Das innovative Design und die nachhaltige Chemie von Verita ermöglichen einen höheren biogenen Kohlenstoffgehalt, was die Ausrichtung auf eine Kreislaufwirtschaft verbessert und die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt verringert.

Aufbau einer nachhaltigen Zukunft mit biobasierten Werkstoffen

Die neuen Produkte von Pangea, Pulvera und Verita, zeigen, wie Werkstoffe mit hohem biobasierten Anteil die Automobilindustrie revolutionieren können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Während die traditionellen Leder von Pangea bereits einen biobasierten Anteil von 80-85 % aufweisen, gehen Pulvera und Verita noch weiter und erreichen bei ihren Endprodukten bis zu 92 % biobasierte Anteile.

Diese Fortschritte bestärken Pangea in der Überzeugung, dass Leder als natürliches und in hohem Maße erneuerbares Material eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft für die Automobilindustrie spielt. Durch den verstärkten Einsatz von biobasierten Rohstoffen will Pangea den CO2-Fußabdruck seiner Produkte verringern und zu einem gesünderen Planeten beitragen.

Über Pangea

Pangea ist ein globaler Lederlieferant für die weltweit führenden Automobilmarken und bietet Materiallösungen, die die Zukunft der natürlichen Innenausstattung vorantreiben. Pangea hat seinen Hauptsitz in Rochester Hills, Michigan, und bedient seine Kunden auf vier Kontinenten mit 3.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pangeamade.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn.

