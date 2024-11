EQS-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

A.S. Création Tapeten AG passt Prognose für das Gesamtjahr 2024 an



05.11.2024 / 18:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung der A.S. Création Tapeten AG Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5) A.S. Création Tapeten AG passt Prognose für das Gesamtjahr 2024 an Auf Basis des bereinigten operativen Verlustes (ohne Sondereffekte) der A.S. Création Tapeten AG in den ersten neun Monaten in Höhe von -1,8 Mio. € sowie der Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung für das vierte Quartal hat der Vorstand der A.S. Création Tapeten AG seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 nach unten angepasst. Der Vorstand erwartet nunmehr Folgendes: Das bereinigte operative Ergebnis (ohne Sondereffekte) im Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich auf einem Niveau zwischen -2,5 Mio. € und -3,5 Mio. € liegen (bisherige Prognose: -1,0 Mio. € bis 3,0 Mio. €).

Das bereinigte Ergebnis nach Steuern (ohne Sondereffekte) wird sich 2024 voraussichtlich in einem Korridor zwischen -2,0 Mio. € und -3,0 Mio. € bewegen (bisherige Prognose: -1,0 Mio. € bis 2,0 Mio. €). Der Konzernumsatz wird voraussichtlich zwischen 107,5 Mio. € und 112,5 Mio. € betragen und bleibt damit in etwa am unteren Ende der Prognose aus 2023 (bisherige Prognose: 110 Mio. € bis 130 Mio. €). Maßgeblich für die negative Ergebnisentwicklung sind im Wesentlichen die schwachen Umsatzerlöse. Die Kombination aus allgemeiner konjunktureller Schwäche, schwachen privaten Konsumausgaben sowie einer Abkühlung der Nachfrage nach Renovierungen aufgrund bereits während der Corona-Zeit vorgezogener Projekte wirkt sich weiterhin ungünstig auf den Tapetenmarkt und damit die Umsatzentwicklung der A.S. Création Tapeten AG aus. Aufgrund der Planverfehlung 2024 bei den Umsätzen und der daraus resultierenden negativen Ergebnisentwicklung - insbesondere in den Märkten Deutschland und Frankreich - hat der Vorstand entschieden, den auf die zahlungsmittelgenerierende Einheit Tapete West entfallenden Firmenwert von 7,6 Mio. € in Höhe von 2,6 Mio. € abzuschreiben. Weitere Firmenwerte bestehen in der Konzernbilanz nicht. Das operative Ergebnis einschließlich Sondereffekte (Restrukturierungsaufwand in Höhe von 1,1 Mio. €, der Abschreibung auf den Firmenwert in Höhe von 2,6 Mio. € und Währungsverlusten in Höhe von 0,1 Mio. €) liegt in den ersten neun Monaten bei -5,6 Mio. €. Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024 der A.S. Création Tapeten AG steht ab dem 7. November 2024 unter https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte zum Download zur Verfügung.

Gummersbach, 5. November 2024 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Kontakt: Michael Rockenbach

Vorstand Finanzen, IT und Personal

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 388

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de



Ende der Insiderinformation



05.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com