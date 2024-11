Volker Schilling von Greiff Capital Management sieht eine neue Ära für Anleger heraufziehen: 2025 werde das Kapitalmarktumfeld grundlegende Veränderungen erfahren. In den letzten Jahren konnten Anleger von lockeren Märkten und steigenden Kursen profitieren - nun deutet vieles auf einen "Regimewechsel" hin, wie Schilling im Interview mit wO TV erklärt. Die Ära des "Swing" an den Kapitalmärkten, geprägt von Globalisierung und Niedrigzinsen, neigt sich dem Ende zu. Stattdessen werden strukturelle Inflationstreiber wie Deglobalisierung und ein sich wandelndes Zinsumfeld eine Stagflation befeuern. Schilling rät Anlegern, sich defensiver aufzustellen, in Gold und Rohstoffwerte zu investieren und vorsichtiger bei Technologieaktien zu agieren. Hier geht's direkt zum Smartbroker: https://tinyurl.com/5fu5k5hr