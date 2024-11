NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach einem Gespräch mit dem Chef von Siemens Digital Industries Software auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das Treffen mit Tony Hemmelgarn sei ausgesprochen informativ und weitreichend gewesen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zentrale Aussage habe sich auf das Tempo bezogen, in dem sich der Markt für Industrie-Software entwickele./ajx/jha/



