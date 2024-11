© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon



Bitcoin verzeichnet vor den US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag einen Anstieg, bleibt jedoch unter dem Hoch der vergangenen Woche von 73.609 US-Dollar.Investoren erhöhen ihr Bitcoin-Engagement, in der Hoffnung auf neue Höchststände bei einem Wahlsieg von Donald Trump, erklärt Danni Hewson von AJ Bell. "Die Erwartung höherer Volatilität nach der Wahl ist spürbar", fügt sie hinzu. Ein CF-Benchmark-Index, der auf Futures-Aktivitäten basiert, erreichte am Montag den höchsten Stand seit August. Trump gilt als Unterstützer von Bitcoin. Er versprach auf einer Konferenz, die USA zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" zu machen und die US-Börsenaufsicht SEC kryptofreundlicher zu gestalten. Sollte er …