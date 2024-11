US-Wahl-Wahnsinn greift auf Bitcoin und Krypto über - CEO von Ripple bleibt für XRP und Co. optimistisch

Die lang erwartete und kontrovers diskutierte US-Wahl hat vor wenigen Stunden in den ersten Teilen der Vereinigten Staaten von Amerika begonnen. Schon im Vorfeld wurden unzählige Theorien aufgestellt, welche Auswirkungen die Wahl von Trump oder Harris auf den Kryptobereich haben wird. Nun, mit dem Start der Wahl, zeigt sich bereits die Volatilität am Markt. Bitcoin steigert sich innerhalb kürzester Zeit und übertrifft erneut die 70.000 US-Dollar-Marke, mit einem Anstieg von rund 3,6 Prozent in 24 Stunden. Vor noch nicht einmal 24 Stunden, genauer gesagt gestern Abend am 4.11.2024 um 23 Uhr, lag die Kryptowährung noch bei einem Preis von 66.890 US-Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Niveau.

Bitcoin Chart am heutigen Dienstag, Quelle: www.coinmarketcap.com

Aber nicht nur die Leitwährung ist von dieser Wahl betroffen, zahlreiche andere Kryptowährungen zeigen teilweise drastische Ausschläge.

Gewinner des Tages

Die Gewinner des heutigen Tages sind wie so oft die Memecoins. Mit einer Steigerung von mehr als 12 Prozent schafft Dogecoin ($DOGE) den Wert von 0,176 US-Dollar zu übersteigen und seinen Weg in Richtung 0,20 US-Dollar einzuschlagen. Besonders der im Trump-Wahlkampf äußerst aktive Elon Musk trägt maßgeblich zu dieser Entwicklung bei, nachdem er mit seiner Initiative "D.O.G.E." eine gleichnamige Effizienzsteigerung der Regierung fordert, wohlwissend, dass er damit auch den gleichnamigen Memecoin pusht, den er ohnehin schon in der Vergangenheit gerne in der Öffentlichkeit unterstützt hat.

Auch ein weiterer Memecoin zeigt erstaunliche Performance: Mog Coin steigt um mehr als 10 Prozent und rückt damit auf Platz 84 der größten Kryptowährungen weltweit vor.

Verlierer unter den Top 100

Unter den großen Kryptowährungen sind heute wenige Verlierer zu finden, und auch die Rückgänge sind eher gering. So muss etwa ThorChain ($RUNE) eine Korrektur von 2,44 Prozent hinnehmen, aber auch Maker ($MKR) und Kaia ($KAIA) korrigieren um 2,1 Prozent bzw. 1,8 Prozent.

Die Verlierer von heute, Quelle: www.coinmarketcap.com

Wahnsinn auf den dezentralen Börsen

Während das Wahlergebnis, wie in den USA üblich, eventuell erst am kommenden Samstag feststehen könnte, zeigt sich auf den dezentralen Börsen bereits ein Hype um Donald Trump. Sehr viele der derzeitigen Trend-Coins drehen sich aktuell um den Präsidentschaftskandidaten oder das Duell zwischen den beiden Kontrahenten. So konnte der "TRUMP2024"-Token in den letzten 24 Stunden um 931 Prozent steigen, oder auch "Based President" ($BSDNT) um 655 Prozent. Auch der "Department of Government Efficiency" ($DOGE), angelehnt an Elon Musks Saga, steigt um 46,93 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von 54,3 Millionen US-Dollar. Der FreeDum Fighters Token, als Parodie auf den Wahlkampf zwischen Harris und Trump, steigt im Presale auf fast 500.000 US-Dollar.

Trending Coins steigen um hunderte Prozent, Quelle: https://www.dextools.io/

Optimismus bei Ripple-CEO trotz gespaltener Stimmung in der Krypto-Branche

Ripple Labs-CEO Brad Garlinghouse zeigt sich optimistisch, was die zukünftige politische Entwicklung in den USA betrifft, obwohl die Stimmung in der Krypto-Industrie zunehmend gespalten ist. Garlinghouse, der sich in der Vergangenheit kritisch zur Krypto-Regulierung in den Vereinigten Staaten geäußert hat, rechnet nun mit positiven Veränderungen im US-Kongress, vor allem nach den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November. "Dies ist die wichtigste Wahl, die wir je hatten, aber ich glaube auch, dass wir, egal was passiert, einen krypto- und innovationsfreundlicheren Kongress haben werden als je zuvor", so Garlinghouse im Gespräch mit CNBC bei der DC Fintech Week.

LATEST: Ripple $XRP CEO Brad Garlinghouse predicts the U.S. will turn "more pro-crypto" after the election-no matter the winner. pic.twitter.com/QUPc14pxqG - Cointelegraph (@Cointelegraph) October 24, 2024

Während sich Ex-Präsident Donald Trump als "Krypto-Präsident" positioniert hat, bleibt das Team von Vizepräsidentin Kamala Harris vorsichtiger, wenngleich offen für technologische Entwicklungen. Garlinghouse sieht in der aktuellen Biden-Regierung, insbesondere durch die SEC, das Amt des Währungsprüfers und das Finanzministerium, eine eher krypto-feindliche Haltung. Er kritisiert, dass viele Krypto-Unternehmen das Gefühl hätten, im Rahmen einer "Operation Chokepoint 2.0" von Banken zunehmend ausgeschlossen zu werden. Dennoch prognostiziert er unabhängig vom Wahlausgang eine "Neuordnung" im regulatorischen Umfeld, die langfristig Fortschritte für die Krypto-Industrie bringen wird.

FreeDum Fighters: Satirischer Meme-Coin mit politischem Flair

Inmitten der aktuellen US-Präsidentschaftswahlen sorgt der satirische Meme-Coin FreeDum Fighters ($DUM) für unterhaltsame Abwechslung. Das Projekt parodiert den politischen Wahlkampf, indem es zwei fiktive Charaktere, MAGATRON und Kamacop 9000, gegeneinander antreten lässt.

Die Superhelden unter sich, mit Möglichkeit "Joe" um rat zu fragen, Quelle: https://www.freedumfighters.com/

Nutzer können durch den Kauf und das Staking von $DUM-Token ihre Unterstützung für einen der beiden Kandidaten zeigen und an wöchentlichen Debatten teilnehmen. Diese innovative Verbindung von Politik und Blockchain-Technologie hat bereits über 430.000 US-Dollar im Presale eingebracht und könnte beim Start auf den dezentralen Börsen einen ähnlichen Hype wie der TRUMP2024"-Token erleben.

