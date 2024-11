Wird Ethereum nach der US-Wahl endlich seine Aufholrallye starten?

In den letzten Monaten hinkte die Performance von Ethereum ($ETH) sehr stark hinter der des Bitcoins her. Während der Bitcoin mit einem rasanten Anstieg auf 73.600 US-Dollar sehr nahe an sein Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar heran gelaufen ist, konnte der Ether-Kurs noch nicht einmal den EMA 200 überspringen.

Betrachtet man den ETH/BTC Chart, in dem ein Kurs aus der Differenz der größten 2 Kryptowährungen gebildet wird, zeigt sich an dem Abwärtstrend, dass die Schere zwischen den beiden Coins immer noch weiter auseinandergeht. Doch die US-Wahl könnte das Ereignis sein, dass dieses Verhältnis wieder etwas gerade rückt.

(Die Kursschere zwischen Ethereum und dem Bitcoin driftet immer weiter auseinander - Quelle: Tradingview.com)

Wird der Bitcoin einen Sell the News Effekt erleben?

Eigentlich ist die einhellige Meinung des Kryptomarktes klar. Wenn Donald Trump die aktuell laufende Wahl zum US-Präsidenten gewinnen sollte, wird der Bitcoin sowie zahlreiche Altcoins augenblicklich explodieren. So zumindest die überwiegende Meinung vieler Experten und Analysten. Tatsächlich sieht es für Donald Trump auch gar nicht schlecht aus, in verschiedenen Umfragen ist er stark in Führung gegangen.

Doch an der Börse gibt es auch oft einen Sell the News Effekt. Trotz eigentlich guter Nachrichten fällt der Markt temporär. Genau das könnte auch sehr gut nach der US-Wahl passieren, selbst wenn Donald Trump seine Kontrahentin Kamala Harris besiegen würde. Einige Analysten gehen sogar davon aus, dass trotz guter Nachrichten ein Crash im Bitcoin eintreten könnte.

Würde Ethereum von einem Sell the News Effekt im Bitcoin profitieren?

Sollte der Bitcoin kurzzeitig fallen und sich dann an einer Unterstützung erholen, könnte es gut sein, dass einige Anleger ihre Portfolios umschichten. Ein heißer Kandidat, der dabei stark ansteigen könnte, ist Ethereum. Dabei könnte die zweitgrößte Kryptowährung eine schnelle Rallye auf das Jahreshoch bei 4.093,88 US-Dollar hinlegen. Das wäre ein Gewinnsprung von etwa 66 Prozent.

(Wenn der Bitcoin durch einen Sell the News Effekt fällt, könnte Ethereum um 66 Prozent auf sein Allzeithoch ansteigen - Quelle: Tradingview.com)

Was nach der Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika wirklich passiert, wird frühestens morgen feststehen. Es könnte sich bei einem knappen Rennen sogar noch einige Tage hinziehen. In jedem Fall hat der Ether-Kurs aber sehr gute Chancen auf eine starke Aufholrallye in den nächsten Wochen. Ebenso wie Pepe Unchained, ein Coin, der sogar noch eine deutlich effizientere Blockchain hat als Ethereum.

Wie Pepe Unchained durch seine neue Blockchain glänzt



Pepe Unchained gehört nicht zu den zahlreichen Coins, die auf der Ethereum- oder Solana-Blockchain liegen. Stattdessen hat der Coin ganz einfach seine eigene. Als Layer-2-Lösung stellt diese praktisch ein Upgrade zur Ethereum-Blockchain dar.

Dabei wickelt die $PEPU-Blockchain Transaktionen an die 100x schneller und deutlich günstiger ab als Ethereum. Für Pepe Unchained bedeutet das nicht nur, dass der Coin sehr schnell ein exorbitant hohes Handelsvolumen nach dem Börsenstart erreichen könnte, sondern die Vorteile reichen noch viel weiter.

Die effiziente $PEPU-Blcokchain könnte dafür sorgen, dass schon bald ein großes Ökosystem aus neuen Coins um Pepe Unchained entsteht. Wenn viele Projekte die effiziente Layer-2 von $PEPU nutzen, könnte das den Coin regelrecht explodieren lassen und den Investoren, die bereits im ICO gekauft haben, unglaublich hohe Gewinne bescheren. Das ICO dauert nicht mehr lange und erhöht schon in 10 Stunden seine Preise, Anleger müssen sich also beeilen, wenn sie von den Vorteilen von $PEPU profitieren möchten.

