Krypto News: Sie könnte SEC-Vorstand werden, wenn Gary Gensler gefeuert wird

Eines der eindringlichsten und häufig wiederholten Wahlversprechen von Donald Trump war es, den "Krieg der SEC gegen Kryptowährungen" zu beenden. Das will er vor allem dadurch erreichen, dass er den derzeitigen SEC-Vorsitzenden und erklärten Krypto-Gegner Gary Gensler in hohem Bogen aus der Behörde schmeißt.

Dieser ist eine der Haupttriebfedern hinter den zahlreichen Verfahren der SEC gegen viele Krypto-Unternehmen wie Ripple und Binance. Und nun kristallisiert sich heraus, wer im Falle von Trumps Wahlsieg Genslers Nachfolgerin werden könnte. Und das ist eine in der Krypto-Community sehr beliebte Dame.



Das ist die mögliche Nachfolgerin von Gary Gensler

Die höchsten Beamten der SEC unter dem Vorsitzenden sind die sogenannten SEC-Commissioner. Und darunter gibt es eine namens Hester Pierce, die schon seit Jahren eine Verteidigungsfront der Krypto-Branche in der US-Börsenaufsicht bildet. Ihr Name ist Hester Pierce und in der Krypto-Community wird sie oft liebevoll als Crypto Mom bezeichnet.

Sie steht also in radikalem Gegensatz zum sehr unbeliebten aktuellen SEC-Vorsitzenden und hat sich einen Namen durch ihre zustimmende Haltung zu Kryptowährungen gemacht und es gibt einige Gründe, die darauf hindeuten könnten, dass sie die Nachfolgerin von Gary Gensler werden könnte.

BULLISH: Hester Peirce, "Crypto Mom," seen as a top pick to replace Gensler for a pro-crypto SEC under Trump. pic.twitter.com/gN3O1prViK - Cointelegraph (@Cointelegraph) November 5, 2024

Hester Pierce selbst wurde nämlich von Donald Trump persönlich in seiner ersten Amtsperiode in ihr Amt befördert. Pierce steht dem ehemaligen und vielleicht bald erneuten US-Präsidenten also sehr nahe. Damit bildet sie die ideale Nachfolge für Gary Gensler. Ob sie ins Amt berufen wird, hängt natürlich maßgeblich vom Ausgang der Wahl ab.

Sollte Donald Trump gewinnen, stehen die Chancen dafür tatsächlich sehr gut. Doch egal wie es ausgeht, der Bitcoin wird wohl langfristig zu den Gewinnern gehören, vor allem da Gensler bereits angekündigt hat, nach Joe Bidens Amtszeit ohnehin zurücktreten zu wollen. Sollte aber Hester Pierce ihm nachfolgen, könnte das am Kryptomarkt zu einem starken Bull Run führen, wobei möglicherweise viele Coins stark ansteigen.

Diese Coins könnten am stärksten vom Führungswechsel in der SEC profitieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.