Vorsicht Memecoins! So viele versagen nach dem Start!

Der neueste Bericht von Binance Research versucht zu verstehen, warum die Investoren so fasziniert von den Memecoins sind und gibt erschreckende Einblicke in den Markt. Alle näheren Details darüber und vieles mehr erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Binance Labs analysiert die Gründe für die Beliebtheit von Memecoins

Zunächst einmal führt das Team von Binance Labs den Erfolg der Memecoins auf die Ausweitung der globalen Geldmenge zurück. Dies würde wiederum dazu führen, dass die Anleger ihr Geld vor der Inflation in Vermögenswerten wie dem S&P 500, Immobilien, Aktien, Kryptowährungen und am untersten Ende des Risikospektrums auch Memecoins stecken.

Bemerkenswert ist, wie die Anleger immer mehr Memecoins gekauft haben. Vergleicht man ihre Marktkapitalisierung im Vergleich zu der des gesamten Kryptomarktes ohne Bitcoin, Ethereum und Stablecoins, hat sie sich seit dem Jahr 2022 fast verdreifacht und beträgt mittlerweile anstelle von 4 % nun 11 %. Dabei wurden mehr als 75 % der Memecoins über das vergangene Jahr erstellt. Zudem lag die Gesamtmarktkapitalisierung des Sektors auch schon deutlich höher.

Anzahl erstellter Memecoin nach Jahren | Quelle: Binance Labs

Enttäuschung und Hinterfragen des Finanzsystems führt zu Memetoken

Außerdem geht der Report von Binance Labs auf die Enttäuschung der Jugend von dem traditionellen Finanzsystem und ihrem finanziellen Nihilismus ein, welcher sogar noch einmal zunehmen könnte. Unter anderem sei dies auf die hohe Inflation zurückzuführen. Dabei würde die Generation Z 94 % der Käufer ausmachen, welche die Hoffnung in den langsamen Aufbau von Reichtum verloren haben und es jetzt mit schnellen Methoden versuchen.

Memecoins sind eine Suche nach alternativen Finanzsystemen nach WallStreetBets

Ein weiterer Aspekt, welcher laut den Binance-Labs-Analysten eine Rolle spielt, ist die WallStreetBets-Bewegung. Denn durch sie sollen immer mehr junge Menschen das traditionelle Finanzsystem hinterfragt haben. Auch bei diesen Investments konnten einige Anleger durch gemeinsame Aktionen innerhalb kurzer Zeit hohe Gewinne erzielen, womit sie sich mit Memecoins vergleichen lassen.

Vorteile der Blockchain-Technologie im Vergleich zu TradFi

Im Gegensatz zu den Memestocks würden sich die Memecoins jedoch aufgrund der Blockchain durch Transparenz, Sicherheit, Dezentralisierung, Fairness und Effizienz auszeichnen. Ebenso würden die Memecoins laut Ansicht von Binance Labs die fundamentalen Eigenschaften der Blockchain-Industrie widerspiegeln.

Die Anleger kaufen sie hingegen laut ihrer Ansicht, weil sie diese mögen, wie es bei Roaring Kitty, einem der Hauptvertreter von WallStreetBets, beobachtet wurde. Dabei würden sie aufzeigen, dass die Anleger eher an finanziellen Gewinnen anstelle von technologischen Vorteilen interessiert sind.

Unabhängigkeit zum traditionellen Finanzsystem

Ein weiterer Vorteil von Memecoins ist, dass sie unabhängig von dem traditionellen Finanzsystem funktionieren. Somit korrelieren die im Trend stehenden Memetoken häufig kaum mit dem Rest des Marktes, was sich nicht nur auf die Anstiege, sondern ebenso auf die Verluste bezieht. Im späteren Verlauf ändert sich dies jedoch nicht selten, umso mehr Großinvestoren einsteigen.

Narrative und kulturelle Phänomene

Zudem würde die positive Resonanz der Memecoins auf Narrative und kulturelle Phänomene zurückzuführen sein. Auf diese Weise entscheiden sich die Anleger laut Binance Labs mit ihren Wallets gegen TradFi, Fiat und andere sozioökonomische Systeme.

Alternative zu als unfair bewerteten VC-Coins

Außerdem vergleicht Binance Labs den Memecoin-Boom mit dem Aufstieg der ICOs in dem Jahr 2017. Denn diese hatten in der Regel auch nicht mehr als ein Narrativ zu bieten, was sie somit kaum von einem Memetoken unterscheidet, außer dass sie sinnvolle Projekte entwickeln wollten.

Während es damals noch Investitionsrunden ohne Risikokapitalgeber waren, hätte sich die Lage nun laut den Analysten von Binance Labs gewandelt. Mittlerweile würde es mehr private Finanzierungsrunden und exklusive VC-Runden geben, von denen einige auch Betrug seien.

Außerdem wurde in dem Bericht erwähnt, dass jetzt für einige führende Kryptowährungen hohen Freischaltungen von Coins erfolgen. Diese wirken sich wiederum tendenziell belastend auf deren Kurse aus, sodass die später einsteigenden Kleinanleger wieder einmal als "exit liquidity" missbraucht werden könnten.

Leichter zugänglich für Anfänger

Die Analysten von Binance Labs halten die Narrative von Memecoins auch wesentlich zugänglicher für Kleinanleger, als dies bei den traditionellen Altcoins der Fall ist, welche komplizierte technische Terminologien verwenden und in ihrer Gänze erst einmal verstanden werden müssen.

Im Unterschied zu diesen können die Prinzipien von Memecoins schnell begriffen werden. Somit könnten sich diese Token deutlich rasanter verbreiten, als dies bei Altcoins beispielsweise beobachtet wird.

Darum warnt Binance Labs trotzdem vor Memecoins

Trotz all dieser Vorteile gibt es jedoch auch einige Punkte, welche Investoren beachten müssen. Denn laut Binance Labs wurden schon jetzt 97 % der Memecoins aufgeben. Aber auch die Statistiken der Launchpads weisen darauf hin, dass nur maximal 1 bis 2 % der Memetoken überhaupt das Ende ihrer Bonding-Kurve erreichen und es somit an die Börsen schaffen.

Dennoch erwähnt das Analyseteam, dass einige Memecoins schon seit Jahren bestehen und hohe Bewertungen erzielt haben, wie Dogecoin und Shiba Inu, die sich mehr als 10 und 4 Jahre am Markt halten.

Das Research-Team schreibt zwar, dass mit Memetoken überdurchschnittliche Gewinne erzielt werden können. Allerdings würden diese stark von dem jeweiligen Sentiment des Marktes abhängig sein und praktisch so gut wie auf keinen fundamentalen Grundlagen basieren. Daher schätzen sie die Memecoins auch als besonders riskant ein.

Ebenso verweisen sie auf den Unterschied zwischen organischen und institutionellen Memecoins, wobei einige die Anleger über Pump-and-Dumps als "exit liquidity" benutzen. Dies wurde etwa häufig im Zusammenhang mit den Celebrity-Memecoins beobachtet, von denen ein Großteil hohe Verluste erlitten hat.

Außerdem würde das wachsende Angebote zu einer Übersättigung des Marktes führen. Dabei unterscheiden sich einige Memecoins nur marginal, sodass es schwerfällt, ihren langfristigen Wert gegeneinander abzuwägen.

Sollte sich die Krypto-Community weiterhin dazu entscheiden, Zeit, Mühe und Kapital in Coins zu investieren, welche keine technologischen Innovationen und ideologische Vorteile bringen, führt dies zu einer Ineffizienz, wie die Analysten ebenfalls hervorhoben.

So können Sie von Memecoins profitieren und Risiken verringern

Wie die Analysten von Binance Research richtig bemerkt haben, handelt es sich bei den Memecoins um eine Art modernes Glücksspiel, wobei die Spielsucht ein weiterer Grund für ihre Beliebtheit sein könnte. Möchten Sie hingegen intelligenter investieren und trotzdem davon profitieren, könnte ein Memecoin-Infrastrukturinvestment die richtige Option für Sie sein.

Schließlich kann man somit eine gewisse Unabhängigkeit von den vielen erfolglosen Memetoken erhalten und dennoch von den überwältigenden Gebühreneinnahmen in diesem Sektor profitieren. Sollte es den Erfolg des derzeitigen Marktführers Pump.Fun imitieren und 1,5 bis 2,4 Mio. USD pro Tag erzielen, würde dies vermutlich in besonders hohen Bewertungen resultieren.

Im Unterschied zu diesem gibt es innerhalb des Ökosystems von Pepe Unchained jedoch noch einiges mehr zu entdecken. So sollen über die unterschiedlichsten Angebote, welche sowohl von dem eigenen Team als auch über das Inkubatoren-Programm von Dritten stammen, diversifizierte Gebühreneinnahmen erzielt werden.

Bereits jetzt werden eine dezentrale Kryptobörse und ein interoperabler Überbrückungsdienst entwickelt. Für noch bessere Konditionen auf Ethereum wird auch ein eigenes Layer-2 mit hundertmal mehr Transaktionen pro Sekunde und den niedrigsten Gebühren des Kryptomarktes bereitgestellt.

All dies könnte die Adoption von Pepe Unchained weiter beflügeln, wobei es auf dem noch stärker verbreiteten Ethereum sogar noch erfolgreicher als Pump.Fun werden könnte. Zudem kann aus den Fehlern der Vorgänger gelernt und ein noch ansprechenderes Angebot offeriert werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.