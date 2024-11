Vancouver, B.C., 5. November 2024 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FSE: E770, OTC: YMMCF - das "Unternehmen" oder "Yukon Metals") freut sich, ein Update zu den Erkundungsfeldarbeiten 2024 auf seinem 715 Hektar großen Projekt Star River zu geben, das 50 Kilometer ("km") südlich von Ross River im kanadischen Territorium Yukon liegt und über ganzjährigen Straßenzugang verfügt.

Im September 2024 absolvierte die Firma Aurora Geosciences mit Sitz in Yellowknife (NWT) auf dem Konzessionsgebiet Star River Gravitations- und elektromagnetische Time Domain- (TDEM)-Bodenmessungen, die die Abgrenzung von Zielen und die Planung von Bohrlöchern unterstützen sollten. Die TDEM-Messungen erfolgten im südlichen Teil des Konzessionsgebiets über einem Paket aus Karbonatgestein und die entsprechenden Ergebnisse werden in dieser Mitteilung veröffentlicht. Im Rahmen der TDEM-Vermessung und der Maxwell-Plattenmodellierung konnten vier markante leitfähige Zonen ermittelt werden. Drei Zonen stimmen mit historischen Mineralvorkommen und hochgradigen Gesteinssplitterproben aus dem Jahr 2024 bei Saddle, Canyon/F2 und F3 überein. Eine Zone nördlich des Vorkommens Saddles liegt in einem noch nicht erkundeten Gebiet. Darüber hinaus absolvierte Yukon Metals eine LiDAR-DEM-(Digital Elevation Model/digitales Höhenmodell)-Lineament-Analyse, die Strukturen im Grundgestein aufzeigt (Abbildung 2) und zusammen mit den Daten aus den TDEM-Messungen und geochemischen Gesteinsprobenahmen in Abbildung 1 dargestellt ist.

Rory Quinn, President und CEO, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, mehrere überzeugende Ziele mit starken elektromagnetischen Resonanzen melden zu können, die mit Gold- und Silberproben mit bis zu 101 Gramm Gold pro Tonne übereinstimmen. Bei diesen Zielen handelt es sich nicht nur um starke Anomalien, sondern auch um große Anomalien. Sie werden uns dazu beitragen, unsere Explorationsbemühungen zu fokussieren, sodass wir unsere Chancen für eine beträchtliche Wertschöpfung auf dem Projekt durch Bohrungen maximieren können."

Die Messungen umfassten insgesamt 20,6 Profilkilometer auf Linien im Abstand von je 100 m sowie zusätzliche Infill-Linien in einem Abstand von je 50 m im Bereich des Vorkommens F3. Das Programm bestand aus drei großen, festen Bodenschleifen auf 500 m x 500 m, die die Vorkommen Saddle, F2, Canyon und F3 abdeckten. Die Maxwell-Platten stellen interpretierte vereinfachte Darstellungen von unterirdischen leitfähigen Körpern auf Grundlage elektromagnetischer Resonanzen dar, die sich möglicherweise Zonen mit einer metallhaltigen Mineralisierung decken. Bei der Modellierung der Platten wird von flachen, tabellarischen Formen ausgegangen, die die komplexe Geologie möglicherweise nicht vollständig erfassen, und die Ergebnisse können von den Eingabeparametern abhängen. Das Ziel der laufenden Auswertung ist es, diese Modelle durch die Integration zusätzlicher geologischer Parameter zu verfeinern, um die Genauigkeit zu verbessern und ein besseres Verständnis der Komplexität der unterirdischen Strukturen zu erhalten.

Abbildung 1- Karte der vertikalen EM-Resonanz (B-Feld Z-Komponente) mit überlagerten Zielplatten, DEM-Lineamenten und Au g/t in Schürfproben

Tabelle 1- Parameter des Maxwell-Plattenmodells

Name UTM X (m) UTM Y (m) UTM Z (m) Neigung (°) Neigungsrichtung (°) Einfallen (°) Tiefe (m) Tiefenausdehnung (m) SR-1 649244 6826961 1319,9 27,8 347,6 13,1 250 450 SR-2 649404 6826196 1594,1 79,2 220,7 -40,0 250 250 SR-3 649771 6826490 1449,5 19,4 346,6 -4,2 400 400 SR-4 650549 6826918 1383,3 14,5 300,4 -85,1 300 300

Abbildung 2: Lineament-Analyse anhand des digitalen LiDAR-Höhenmodells.

Anhand der hochauflösenden Drohnen-LiDAR-Daten konnte eine detaillierte DEM-Lineament-Analyse durchgeführt werden, die sich in erster Linie auf Gebiete mit Ausbissen konzentrierte. Ziel war es, strukturelle Merkmale zu identifizieren, die die Mineralisierungswege beeinflussen könnten. Diese Analyse umfasste die digitale Kartierung linearer Strukturen und die Hervorhebung interessanter Gebiete für zukünftige Bodenmessungen. Die anomalen Silber- und Goldwerte in Schürfproben, die in der Nähe der Vorkommen F2 und F3 entnommen wurden, folgen markanten Lineamenten in Nord-Süd-Richtung. Weitere Analysen sind im Gange, um diese Lineamente mit geochemischen, geophysikalischen und geologischen Daten zusammenzuführen und so eine Verfeinerung der Explorationsziele zu ermöglichen.

Über das Projekt Star River

Yukon Metals besitzt 100 % der Anteile am Basis- und Edelmetallprojekt Star River, die über eine ganzjährig befahrbare Straße vom Robert Campbell Highway aus erreichbar ist und an die ehemalige Transportstraße der Ketza-Mine angrenzt. Das Projektgebiet beherbergt zahlreiche Vorkommen an polymetallischer Karbonat-Verdrängungsmineralisierung und Quarz-Sulfid-Adern, die in den 1950ern erstmalig entdeckt wurden. Überreste von Untertage- und Übertageabbaubetrieben, die mit historischen Explorationstechniken durchgeführt wurden, sind auf einem Großteil des Konzessionsgebiets sichtbar und mit den zuvor angelegten Zufahrtsstraßen und Wegen verbunden, die von der Straße zur Ketza-Mine abzweigen.

Methodik

Lineament-Analyse

Anhand detaillierter Drohnen-LiDAR-Daten wurden Hillshade-Bilder mit unterschiedlichen Beleuchtungs- und Höhenwinkeln und unterschiedlichen vertikalen Überhöhungsfaktoren erstellt und zur digitalen Skizzierung von Lineamenten verwendet. Bei dieser Analyse wurden die DEM-Lineamente in drei Maßstäben skizziert: 1:100.000, 1:50.000 und 1:25.000 für Gebiete mit markanten Strukturen oder Ausbissen.

TDEM

Die Firma Aurora Geophysics absolvierte die TDEM-Bodenvermessung mit dem von Abitibi Geophysics entwickelten ARMIT-b-Field- und dB/dt-System durch. Das Raster wurde mit 25-m-Stationen entlang jeder Linie im 100 m Abstand vermessen. Zur Vermessung des Rasters wurden drei Schleifen von 500 m x 500 m verwendet, und die Empfängerstationen wurden am Ende jeder Schleife und in der Schleife abgelesen, um jede Vermessungslinie abzuschließen. Dieser Ansatz wurde gewählt, um die Auflösung der Messungen, die Effizienz und die EM-Kopplung mit der Zielmineralisierung vom Manto-Schornstein-Typ am effektivsten ins Gleichgewicht zu bringen. Die TDEM-Daten wurden im AMIRA-Format (B-Feld) geliefert und die Platten wurden in der Maxwell-Software von ElectroMagnetic Imaging Technology modelliert.

Probenahmen

Die Gesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals versandt, wobei die Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, und die Analyse in North Vancouver, British Columbia, stattfindet.

Die Proben wurden durch Zerkleinerung auf 70 %, 2 mm Korngröße, Aufteilung auf 250 g, und Pulverisierung auf mehr als 85 %, 75 Mikrometer Korngröße (Prep-31A), aufbereitet. Die Trübeproben wurden durch Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES (ME-ICP61) auf 34 Elemente analysiert. Alle Proben wurden durch Brandprobe und AAS mit einem Probengewicht von 50 g nominal (Au-AA24) auf Gold untersucht. Proben mit mehr als 10 g/t Au wurden mit einer gravimetrischen Brandprobe mit 50 g Probe (Au-GRA22) untersucht. Proben mit Werten über 1.500 g/t Ag wurden anhand einer 50-g-Probe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) analysiert. Proben mit mehr als 10.000 g/t Ag wurden mit Ag-CON01 analysiert.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die bei der Prospektion entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung zu bestimmen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung, die im Projekt enthalten ist.

Abbildung 3- Standorte der TDEM-Messstationen und -Schleifen.

Abbildung 1- Lageplan des Projekts Star River

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

YUKON METALS CORP.

"Rory Quinn"

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

1000-1055 W. Hastings St.

Vancouver BC V6E 2E9

mailto:info@yukonmetals.com

yukonmetals.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über Metallvergesellschaftung und Geologie des Prospektionsgebiets auf Star River, die Andeutung von Gold- und Silberlagerstätten anhand der starken elektromagnetischen Resonanzen in Übereinstimmung mit den Gold- und Silberprobenahmen, die Genauigkeit der absolvierten Plattenmodellierung und geophysikalischen Messungen, das Potenzial für wirtschaftliche Silber- und Goldgehalte, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaugelegenheiten in Bezirksgröße hervorzubringen, und die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" bzw. die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen kenntlich zu machen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Möglichkeit, dass Star River kein höffiges gold- oder silberreiches geologisches System birgt; der Möglichkeit, dass die analysierten Gesteinsproben nicht der gesamten Mineralisierung entsprechen; den erforderlichen Annahmen in Bezug auf die Ergebnisse der absolvierten Plattenmodellierung; die Möglichkeit, dass das Projekt kein bedeutendes Ausmaß oder keine Vorkommen mit wirtschaftlichen Mineralgehalten aufweist; dass das Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaugelegenheiten in Bezirksgröße hervorzubringen; und andere Risiken und Ungewissheiten. Zusätzliche Risikofaktoren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risk Factors" in der Notierungserklärung des Unternehmens vom 30. Mai 2024, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77368Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77368&tr=1



