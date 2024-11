Trump Media & Technology Group - DJT: die Aktie zum Wahltag in den USA!

Kamala oder Donald - Was sagt das Chartbild???

Einstieg in die Zockeraktie Trump Media & Technologie Group (DJT) am Mittwoch?

Trump Media & Technology Group (DJT) - ISIN US25400Q1058

Rückblick: Das Wertpapier kostete schon einmal fast 80 USD, insofern liefert der jüngste Höhenflug der Trump-Media-Technolgy-Aktie nach der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte nur bedingt Anzeichen auf das Ergebnis der aktuellen US-Präsidentenwahlen. Heute gab es zumindest einen kräftigen Bounce, der die Trump-Anhänger zunächst wohl positiv gestimmt haben dürfte. Der Schlusskurs unter den Hochs der beiden Vortage könnte alles wieder in Frage stellen. Nachbörslich zappelt die Aktie im Bereich des heutigen Tagestiefs, was auf eine gewisse Unsicherheit hinischtlich des Wahlausgangs hindeutet.

Trump-Media-&Technology-Aktie: Chart vom 05.11.2024, Kürzel: DJT Kurs: 33.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Voraussetzung für einen Long-Trade am morgigen Mittwoch wäre das Überschreiten der Tageskerzen von Freitag und Donnerstag letzter Woche. Kursziel wäre zunächst einmal das Pivot-Hoch vom vergangenen Dienstag. Wir sollten den Trade aber eng absichern, sofern das Wahlergbis nicht eindeutig zugunsten Donald Trumps ausfällt.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb des heutigen Tagestiefs wären die Bären am Zuge. Womöglich gibt es - entgegen den aktuellen Prognosen - doch noch eine Chance für Kamala Harris. Das Wahlsystem in den USA ist komplex und könnte noch die eine oder andere Überraschung liefern.

Meinung:

Der Ausgang der US-Wahl hat oft großen Einfluss auf die Aktienmärkte. Besonders spannend wird es für die Aktie der Trump Media & Technology Group. Hier investieren vor allem Menschen, die fest an einen republikanischen Wahlsieg glauben. Donald Trump gründete dasUnternehmen im Februar 2021, nachdem er von Twitter (heute X) gesperrt worden war, und machte "Truth Social" zur zentralen Plattform seines Unternehmens - eine Social-Media-App, die als Alternative zu den etablierten Netzwerken gedacht ist. Finanziell sieht es eher durcchwachsen aus: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichnete es 1.6 Millionen USD Umsatz, aber gleichzeitig auch einen Nettoverlust von über 344 Millionen USD. Die Nutzerzahlen von Truth Social hinken weit hinter anderen Plattformen her, und die wirtschaftliche Performance bleibt überschaubar, obwohl die Firma zuletzt mit mehr als sieben Milliarden USD bewertet wurde. Trumps Mehrheitsanteil von 57 Prozent sorgt zudem dafür, dass sein privates Vermögen stark mit der Aktienentwicklung verflochten ist - gewinnt er die Wahl, könnte die Aktie kurzfristig einen Schub erleben; verliert er, dürfte das hingegen auch seine Finanzen belasten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 7.86 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2845 Mio. USD

Meine Meinung zu Trump Media & Technology Group ist bullisch.

Quellennachweis: https://t3n.de/news/kurs-trump-media-aktie-us-swahl-1655525/

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2024

Autor: Thomas Canali

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

