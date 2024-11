Krypto Geheimtipp: Ist dieser Coin die beste Wahl für die Wahl?

Die Stimmung am Kryptomarkt ist angespannt. Die ganze Welt beobachtet die US-Präsidentschaftswahl, die in diesen Stunden stattfindet. Das Ergebnis sollte frühestens morgen, spätestens am Wochenende feststehen. Natürlich hat der Ausgang der Wahl auch jenseits der Finanzmärkte weitreichende Folgen, aber auch am Kryptomarkt gehen die Herangehensweisen der beiden Kandidaten weit auseinander. Analysten vermuten daher, dass es bei Trumps Wahlsieg zu einer Kursexplosion für Bitcoin und Co. kommen könnte, bei Harris' Wahlsieg dagegen könnte eine Korrektur folgen. Freedum Fighters ($DUM) könnte bei beiden Szenarien profitieren.

Unsicherheit am markt

Schon seit einigen Tagen ist die Unsicherheit der Marktteilnehmer zu spüren. Auf X posten zahlreiche ernstzunehmende Analysten und selbsternannte Gurus, was mit dem Kryptomarkt passieren könnte nach der Wahl und einen klaren Favoriten gibt es nicht unter den Kandidaten. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch der Bitcoin-Kurs spiegelt die Unsicherheit wider.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung von 67.000 Dollar bis 71.000 Dollar alle Phasen durchgegangen. Noch deutlich heftiger könnte die Volatilität nach der Wahl ausfallen. Zumindest bei den Top Coins wie Bitcoin, Ethereum, Solana und vielen weiteren. Bei Freedum Fighters ($DUM) sieht es dagegen anders aus.

Gewinnt Freedum Fighters in beiden Fällen?

Neben den Top Coins gibt es inzwischen auch unzählige Meme Coins, die extrem stark vom Ausgang der Wahl abhängig sind. Viele Coins sind an die beiden Kandidaten angelehnt, sodass $MAGA, $TRUMP oder $SUPTERTRUMP wohl eher nur explodieren würden, wenn Trum die Wahl gewinnt. Im Umkehrschluss könnten die Coins, die an Harris angelehnt sind, explodieren, wenn sie gewinnt. Anders ist das bei Freedum Fighters ($DUM). Der Meme Coin ist an das Duell der beiden angelehnt und Anleger können für beide Seiten stimmen, indem sie ihre Token im Pool des jeweiligen Kandidaten staken.

(Die beiden Kandidaten im Duell gegeneinander - Quelle: Freedum Fighters Website)

Freedum Fighters ($DUM) ist also ein Meme Coin, mit zwei verschiedenen Staking Pools, die verschieden hohe Renditen auszahlen, abhängig von der Quote und der Anzahl der Token im jeweiligen Pool. Anleger können hier also schon durch Staking hohe Renditen erzielen.

Jetzt mehr über Freedum Fighters erfahren.

Erfolgreiches ICO

Die $DUM-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase haben Anleger bereits über 400.000 Dollar investiert. Das ist bereits ein erstes Indiz dafür, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen könnte. Der große Vorteil, den Anleger noch haben, wenn sie $DUM im Presale kaufen ist, dass der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen noch um mehr als 100 % steigt. Das bedeutet, dass frühe Käufer schon einen hohen Buchgewinn mitnehmen können, da der Startpreis weit über dem aktuellen Vorverkaufspreis liegt.

($DUM Token-Vorverkauf - Quelle: Freedum Fighters Website)

Das Thema könnte kaum aktueller sein, weshalb die Chancen auch gut stehen, dass $DUM beim Launch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Aufgrund des erfolgreichen ICOs hat sich schon eine starke Community um den neuen Coin gebildet, die den Kurs Analysten zufolge nach dem Launch schnell um 500 - 1.000 % explodieren lassen könnte. Gemeinsam mit den Preiserhöhungen während des Presales könnte daraus also schnell ein Anstieg um das 10- bis 20-fache für diejenigen werden, die noch zum aktuellen Kurs einsteigen.

Jetzt noch für kurze Zeit $DUM zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.