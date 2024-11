Die Nvidia-Aktie erlebt derzeit einen bemerkenswerten Höhenflug, angetrieben durch den anhaltenden Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Im vergangenen Jahr verzeichnete der Kurs einen erstaunlichen Zuwachs von 234%, gefolgt von einem weiteren Anstieg um 178% im laufenden Jahr. Diese beeindruckende Rallye katapultierte den Wert des Unternehmens in neue Sphären, wobei die Aktie kürzlich nur knapp unter ihrem Allzeithoch notierte.

Risiken trotz Erfolgswelle

Trotz der überwältigenden Erfolge mehren sich die Stimmen, die auf potenzielle Risiken hinweisen. Experten betonen, dass der KI-Superzyklus zwar vielversprechend sei, jedoch noch am Anfang stehe. Die Aufnahme von Nvidia in den prestigeträchtigen Dow Jones Index unterstreicht zwar die Bedeutung des Unternehmens, doch bleibt abzuwarten, wie sich der Wettbewerb in diesem rasant wachsenden Sektor entwickeln wird. Anleger sollten daher sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen im Auge behalten, während sich der KI-Markt weiter entfaltet.

