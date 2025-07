© Foto: Arne Dedert/dpa

Gemeinsam mit der Krypto-Plattform Bitpanda will die Deutsche Bank im kommenden Jahr eine Kryptoverwahrstelle für institutionelle Anleger einrichten.Die Frankfurter werden dabei mit den Partnern Bitpanda und Taurus zusammenarbeiten, wie Bloomberg berichtet. Zwar bleibt noch offen, ob die Bank ihre ursprüngliche Anfrage für eine eigene Verwahr-Lizenz weiterverfolgen wird, jedoch sind die Pläne des Finanzinstituts bereits konkreter geworden. Angetrieben durch neue regulatorische Entwicklungen in Europa sowie ein günstiges Umfeld in den USA, investieren immer mehr Banken weltweit in Krypto-Dienstleistungen. Sogar die Sparkassen-Finanzgruppe kündigte erst vor Kurzem an, ein Krypto-Angebot für …