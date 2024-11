Burjeel Holdings, ein führender superspezialisierter Gesundheitsdienstleister in der MENA-Region, und Response Plus Medical Services (RPM), der größte Pflegedienstleister vor der Krankenhauseinlieferung und Notarztdienstleister in der Region, haben gemeinsam den mit einer Million US-Dollar dotierten Human Energy Health and Wellbeing Awardauf der ADIPEC 2024 ins Leben gerufen, um das Wohlbefinden am Arbeitsplatz im globalen Energiesektor zu steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241105151336/de/

Burjeel Holdings and Response Plus Medical launch $1mn Human Energy Health and Wellbeing Award (Photo: AETOSWire)

Der globale Energiesektor hat erhebliche Fortschritte bei der Priorisierung der Gesundheit und des Wohlbefindens seiner Arbeitskräfte gemacht. Darauf aufbauend gaben Dr. Shamsheer Vayalil, Gründer und Chairman Burjeel Holdings, und Omran Al Khoori, Chairman RPM Holding, im Rahmen der ADIPEC 2024 die Auszeichnung bekannt, um CEOs von großen globalen Energieorganisationen zu ermutigen, das Wohlbefinden in der gesamten Branche weiter zu verbessern.

Im Fokus der Auszeichnung stehen Initiativen, um die geistige und körperliche Gesundheit zu verbessern. Die Auszeichnung umfasst zwei Kategorien: ein 1-Million-US-Dollar-Wellbeing Investment zur Unterstützung von KMU, die skalierbare Gesundheitslösungen entwickeln, und eine Excellence Recognition Kategorie, um große Organisationen für ihre innovativen Initiativen zum Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu würdigen.

Die ersten Gewinner werden auf der ADIPEC 2025 bekannt gegeben. Projekte werden auf der Grundlage der Schaffung unterstützender Arbeitsumgebungen bewertet, die innovative Ansätze aufzeigen und messbare Wirkungen zeigen.

Dr. Shamsheer Vayalil, Gründer und Chairman von Burjeel Holdings, erklärte: "Der Energiesektor, ein Eckpfeiler der globalen Volkswirtschaften, hat erhebliche Fortschritte bei der Priorisierung der körperlichen und geistigen Gesundheit seiner Arbeitskräfte gemacht. Als vertrauenswürdiger, langjähriger Gesundheitspartner der Branche glauben wir, dass es in unserer Verantwortung liegt, eine Kultur des ganzheitlichen Wohlbefindens in der gesamten Branche zu fördern. Diese Auszeichnung würdigt und inspiriert innovative und technologiegetriebene Lösungen, die sich mit den vielfältigen gesundheitlichen Herausforderungen in einigen der anspruchsvollsten und strengsten Arbeitsumgebungen der Welt befassen."

Omran Al Khoori, Chairman of RPM Holding, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Diese Auszeichnung dient als Anerkennung für Unternehmen und Innovatoren mit neuen Ideen, um das körperliche und geistige Wohlbefinden im Energiesektor zu fördern. Dabei handelt es sich auch um eine Plattform, um Ideen in konkrete Lösungen umzusetzen, die die Widerstandsfähigkeit der Arbeitskräfte in einem kritischen globalen Sektor zu einer Zeit stärken können, in der der Energiesektor einen tiefgreifenden Wandel erfährt."

Die Ausrichtung an der "We the UAE 2031"-Vision und der UAE National Wellbeing Strategy 2031 stärkt die Rolle des Landes als Drehscheibe für die Entwicklung von Lösungen für globale Herausforderungen. Das Portal https://hewaward.com/ ist jetzt für potenzielle Nominierte geöffnet. Weitere Einzelheiten zum Anmeldetermin und mehr werden später bekannt gegeben.

*Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241105151336/de/

Contacts:

Jashmeh Bhagwagar, APCO

Tel.: +971559548660

jbhagwagar@apcoworldwide.com