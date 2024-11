NEW YORK/SINGAPUR (dpa-AFX) - Der US-Dollar hat in der Nacht auf Mittwoch nach den ersten Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahl im Vergleich zu den wichtigsten Währungen deutlich zugelegt. So sackte der Euro unter die Marke von 1,08 Dollar ab.

Zuletzt kostete ein Euro 1,0773 Dollar und damit rund eineinhalb Dollar weniger als am späten Dienstagabend. Auch im Vergleich zum Yen legte die US-Währung kräftig zu. Bei der Präsidentschaftswahl ist noch keine Entscheidung gefallen.

Die ersten Zahlen der US-Präsidentschaftswahl geben noch keinen Hinweis auf den Ausgang des knappen Rennens. Wie erwartet setzten sich Kamala Harris und Donald Trump nach Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen in mehreren Bundesstaaten durch, in denen ihr Sieg als sicher galt.

Dazu gehören unter anderem Florida, Indiana und South Carolina für Trump und Maryland, Massachusetts und Illinois für Harris./zb