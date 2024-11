Zunyi, China (ots/PRNewswire) -Die internationale Austauschwoche mit dem Titel "Chinas Entwicklung: Eine Chance für eine bunte Welt", wurde am 28. Oktober 2024 in Zunyi, Provinz Guizhou im Südwesten Chinas, eröffnet.Die Veranstaltung zog eine Vielzahl von Gästen an, darunter diplomatische Gesandte in China, Experten, Wissenschaftler, internationale Einflussnehmer, Studenten und Unternehmer aus 15 Ländern.Während der Eröffnungszeremonie gaben angesehene internationale Gäste Einblicke in die Modernisierung Chinas, mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklung Guizhous.David Gosset, Sinologe und Gründer des Europa-China-Forums und der China-Europe-America Global Initiative, sagte in seiner Rede, dass die Provinz Guizhou durch große Anstrengungen bei der Armutsbekämpfung, dem Bau großer Infrastrukturen und der Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte erzielt hat und sich selbst aus der Armut befreit und die Grenzen der Vergangenheit überwunden hat.David Ferguson, Ehrenamtlicher Chefredakteur für Englisch der Foreign Languages Press, China International Communications Group, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass China im Prozess der Modernisierung seine alten Traditionen nie aufgegeben, sondern vielmehr die traditionelle Kultur gehegt und gepflegt hat. China hat sozialistische Werte mit seinen kulturellen Traditionen verbunden und der alten Zivilisation neue Vitalität verliehen.Die einwöchige Veranstaltung bietet den Teilnehmern einen genauen Einblick in die jüngsten Entwicklungen der chinesischen Modernisierung in der Provinz Guizhou, indem verschiedene Aktivitäten wie Umfragen, Besuche und Erfahrungen an unterschiedlichen Orten organisiert werden.Während der Veranstaltung werden mehrere internationale Influencer ihre Erfahrungen mit dem Leben als Einheimischer in Zunyi für 72 Stunden mit dem Online-Publikum teilen. Eine Gruppe internationaler Jugendlicher wird eine Diskussionsrunde mit dem Titel "Zunyi TALK" veranstalten, um der Welt die Geschichten von Zunyi zu erzählen.Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die Zunyi-Initiative für den internationale Austausch zwischen Menschen unter dem Motto "Respekt für kulturelle Vielfalt und Aufbau einer bunten Welt" ins Leben gerufen. Diese Initiative ruft zu einer konzentrierten Anstrengung aller Parteien in fünf Bereichen auf, um die Umsetzung der globalen Zivilisationsinitiative zur Förderung des Fortschritts der menschlichen Zivilisation zu unterstützen. Sie verspricht, eine Brücke für gegenseitiges Lernen zu bauen und Entwicklungsmöglichkeiten zu teilen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2545741/Young_performers_sing_a_song_friendship.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-internationale-austauschwoche-mit-dem-titel-chinas-entwicklung-eine-chance-fur-eine-bunte-welt-wird-in-zunyi-guizhou-eroffnet-302297090.htmlPressekontakt:kikiwangq@163.comOriginal-Content von: The International Exchange Week Organizing Committee Office, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177321/5902381