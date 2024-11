Die weltweit erste Technologie, die elektromagnetische Wellen nutzt, um Viren (Covid, Influenza, Vogelgrippe und Schweinegrippe) mit einer Wirksamkeitsrate von über 90 zu inaktivieren, wird vom 11.bis 14.November der Star der Düsseldorfer Messe sein, einer Referenzveranstaltung für Technologie und Gesundheitswesen

e4life, ein Joint Venture, das aus der Partnerschaft der beiden globalen Giganten ELT Group, Weltmarktführer im Bereich der elektronischen Verteidigung, und Lendlease, Spezialist für groß angelegte Stadterneuerungsprojekte, hervorgegangen ist, wird die e4shieldtm-Technologie auf der MEDICA vorstellen. Diese Leitmesse für den Technologie- und Gesundheitssektor findet vom 11.bis 14.November in Düsseldorf statt.

e4Life ist bestrebt, unter dem Gesichtspunkt "One Health" ein Vorreiter für Innovationen im Gesundheitsschutz zu sein und die Sicherheit durch modernste technologische Lösungen zu fördern, wie auch durch ein kontinuierliches Engagement für das globale Wohlergehen.

"Die Gesundheit des Planeten ist unweigerlich mit sämtlichen Lebensformen verknüpft, die auf ihm leben. Dies ist der Kern des One-Health-Konzepts und erinnert uns daran, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander verknüpft sind und nicht als hermetisch isolierte Bereiche behandelt werden können", erklärt Vincenzo Pompa, CEO von e4life. "Die Vision von e4life konzentriert sich auf eine Zukunft, in der jeder Einzelne einen sozialen Lebensstil genießen und ohne Sorgen in sicheren Räumen interagieren kann. Aus diesem Grund steht e4life an vorderster Front bei der Erforschung und Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte, die Viren effektiv inaktivieren, mit dem Ziel, die Risiken in allen Räumen zu verringern, in denen Menschen oder Tiere leben."

In diesem Kontext wurde e4shieldtmentwickelt, die innovative Technologie, die elektromagnetische Wellen nutzt, um nicht nur Covid- und Grippeviren mit einer zertifizierten Wirksamkeit von über 90 zu neutralisieren, sondern auch die in der Luft auftretenden Vogelgrippe- und Schweinegrippeviren. Diese Lösung ist weltweit einzigartig und obwohl sie auf Militärtechnologie basiert, ist sie für Mensch und Tier unschädlich. Derzeit ist sie für die Vermarktung in Europa, Australien, Japan, Singapur, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko und Ägypten zugelassen.

Die Technologie hinter e4shieldtmwurde während der Covid-Zeit dank der Initiative der ELT Group entwickelt, die beschloss, den Einsatz elektromagnetischer Felder zur Inaktivierung von Viren eingehender zu untersuchen. Basierend auf Forschungsergebnissen taiwanesischer Wissenschaftler, die in der Fachzeitschrift Nature Scientific Report veröffentlicht wurden, erzielte das Unternehmen seine ersten Resultate, indem es verschiedene Frequenzen elektromagnetischer Wellen zunächst an Covid- und dann an anderen Corona-Viren testete.

In dieser Technologie werden weder chemische Wirkstoffe noch Filtermaterialien verwendet, sondern sie basiert auf der Übertragung von Mikrowellen. Durch eine spezielle Kombination aus Frequenz und Leistung wirken diese auf das Gleichgewicht zwischen den inneren positiven Ladungen des Virus und den negativen Ladungen in der Kapsid- oder Außenhülle ein, wodurch ein "Resonanz"-Phänomen entsteht, das die äußere Hülle des Virus zerstört und effektiv die Fähigkeit der Viren hemmt, sich auszubreiten und von einem Individuum auf andere überzuspringen.

e4shieldtmkann zahlreiche Validierungen in unterschiedlichsten wissenschaftlichen Laboren vorweisen. Tatsächlich wurde es strengen wissenschaftlichen Tests unterzogen und vom Celio Military Hospital verifiziert, dem unabhängigen ViroStatics-Institut, wie auch in zwei Studien bestätigt, die in den Zeitschriften Viruses und European Society of Medicineveröffentlicht wurden (Quelle: Esmed.org), einer Vereinigung von Ärzten, Forschern und Fachleuten aus aller Welt, die das Ziel haben, die Gesundheit weltweit zu fördern.

Darüber hinaus war e4shieldtmGegenstand einer Testkampagne an der Fakultät für Biomedizinische und Klinische Wissenschaften der Universität Mailand (Italien). Im Rahmen dieses Verfahrens wurde ein Bioaerosolsystem in einer kontrollierten Laborumgebung nachgebildet, in der SARS-CoV-2-Viren und solche, die die saisonale Grippe (H1N1) darstellen, der vom e4shield-Gerät erzeugten Strahlung ausgesetzt, das die SRET-Phänomenologie (Structure Resonant Energy Transfer) nutzt. Die erzielten Ergebnisse bestätigen die bereits in früheren Testkampagnen ermittelten Ergebnisse, nämlich eine reproduzierbare Wirksamkeit von nahezu 90 %.

Die JRC-HERA-Technologiestudie der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission zählt diese Technologie zu denjenigen, die derzeit in der Lage sind, eine Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen zu gewährleisten

Eine der Besonderheiten der e4shieldtm-Technologie ist die Tatsache, dass sie wegen ihrer gezielten Wirkung auf bestimmte Krankheitserreger abgestimmt werden kann. Ihre derzeitige Wirksamkeit gegen menschliche Atemwegsviren ist gegen Covid, einschließlich Varianten, und die saisonale Grippe, mit einer Wirksamkeit von über 95 zertifiziert. Die Technologie wird jedoch ständig weiterentwickelt und kann an eine immer größere Zahl von Viren und in naher Zukunft auch an Bakterien angepasst werden. Updates in Bezug auf neue Frequenzen, die gegen zusätzliche Viren wirksam sind, können direkt von der e4life-App heruntergeladen werden, die für Android und iOS Apple verfügbar ist.

Es gibt zwei Versionen von e4life auf dem Markt: e4life personal (eine tragbare Version) und e4life ambient (eine stationäre Version, die für die Installation an Decken oder Wänden in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen konzipiert ist)

Und nicht zuletzt hat 4life vor Kurzem 4life FARM vorgestellt, ein Gerät speziell für Viehzuchtbetriebe zur Bekämpfung von Viruserkrankungen wie der Vogelgrippe und der Schweinegrippe, die Hühner-, Puten- und Schweinefarmen bedrohen. Das Gerät basiert auf der gleichen e4shield-Technologie, die elektromagnetische Wellen mit spezifischen Frequenzen aussendet, die gegen diese neue Virenfamilie wirksam sind. Wie Geräte, die für den menschlichen Gebrauch bestimmt sind, neutralisiert auch e4life FARM über 90 der in der Luft vorhandenen Virenlast, darunter auch Tröpfchen bis zu 10 Mikrometer, und dies geschieht dank der Lichtgeschwindigkeit, mit der sich die Wellen ausbreiten, praktisch in Echtzeit.

