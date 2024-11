DJ MÄRKTE ASIEN/Mit Indizien für Trump-Sieg: Hongkong sehr schwach - Dollar sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Finanzmärkten in Ostasien und Australien wird ein sich abzeichnender Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl gespielt. Auszählungen zufolge liegt Trump in Führung und dazu deutet sich an, dass er noch nicht komplett ausgezählte und für den Wahlausgang entscheidende sogenannte Swing-States, gewinnen wird. Gleichwohl ist es noch zu früh, das Rennen um das Weiße Haus als entschieden zu bezeichnen.

Der Dollar zieht auf breiter Front kräftig an, an den Anleihemärkten sinken die Kurse, die Marktzinsen steigen also deutlich. In Hongkong knickt der HSI um 2,6 Prozent ein, in Schanghai, wo der Handel gerade in der Mittagspause steckt, liegt der Composite-Index knapp im Plus. Der Nikkei-225 in Tokio macht einen Satz um 2,5 Prozent auf 39.386 Punkte, weil der Dollar um 1,5 Prozent zulegt auf 153,75 Yen. Phasenweise lag er schon bei klar über 154 Yen und einem Dreimonatshoch. Der Euro gibt ähnlich kräftig nach, er fällt auf 1,0770 Dollar. Ein niedrigerer Yen-Kurs ist günstig für die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

Allgemein werde erwartet, dass Trumps eine protektionistische und insgesamt inflationärere Politik betreiben dürfte als Kamala Harris und die Demokraten. Die größte Sorge der Anleger gelte aber nicht der globalen Inflation oder den geldpolitischen Trends, sondern den möglichen Auswirkungen einer protektionistischen US-Politik, sagt Katrina Ell, Volkswirtin bei Moody's Analytics. Dies sei insbesondere für Asien ein Problem und die globalen Lieferketten.

Ein Weißes Haus unter Trump könnte Chinas Wirtschaftswachstum bremsen und seine Exporte beeinträchtigen, so Ökonomen wie die von Citi. Sollte Donald Trump die US-Wahl gewinnen und einen 60-prozentigen Zoll gegen China einführen, könnte dies Chinas Exporte um 200 Milliarden Dollar reduzieren und das BIP-Wachstum des Landes um einen Prozentpunkt verringern, so Ökonom Zhu Baoliang. Er geht davon aus, dass Peking für 2025 ein Wirtschaftswachstumsziel von "etwa 5 Prozent" festlegen wird, und sieht eine expansivere Finanzpolitik auf sich zukommen. Dazu rechnet er mit einer unterstützenden Politik, um den Konsum anzukurbeln.

Der Yen dürfte im Falle eines Wahlsiegs von Trump seinen Abwärtstrend gegenüber dem Dollar fortsetzen, was mögliche Gewinne als Folge erwarteter Zinserhöhungen der Bank of Japan zunichtemachen könnte, sagt Analyst Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Selbst wenn die BoJ weitere Zinserhöhungen vornimmt, würde sie dies nicht in einem schnellen Tempo tun", erwartet er. Trumps expansive Politik werde mehr Einfluss auf das Währungspaar ausüben, indem sie das Tempo künftiger Zinssenkungen der US-Notenbank verlangsame.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.185,20 +0,7% +7,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.413,84 +2,4% +13,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.550,09 -1,0% -4,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.392,36 +0,2% +14,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.460,14 -2,6% +20,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.583,23 +0,0% +9,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.626,51 +0,4% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:23 % YTD EUR/USD 1,0770 -1,4% 1,0925 1,0887 -2,5% EUR/JPY 165,53 -0,1% 165,61 165,75 +6,4% EUR/GBP 0,8347 -0,4% 0,8383 0,8389 -3,8% GBP/USD 1,2903 -1,0% 1,3029 1,2978 +1,4% USD/JPY 153,69 +1,4% 151,59 152,24 +9,1% USD/KRW 1.382,25 +0,6% 1.382,25 1.376,88 +6,5% USD/CNY 7,0969 -0,1% 7,0969 7,1091 -0,0% USD/CNH 7,1792 +1,1% 7,1010 7,1084 +2,0% USD/HKD 7,7774 +0,1% 7,7724 7,7732 -0,4% AUD/USD 0,6535 -1,4% 0,6629 0,6610 -4,0% NZD/USD 0,5930 -1,2% 0,6002 0,5991 -6,2% Bitcoin BTC/USD 74.710,90 +7,4% 69.572,85 68.638,70 +71,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,33 71,99 -0,9% -0,66 +0,8% Brent/ICE 74,77 75,53 -1,0% -0,76 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.741,18 2.744,05 -0,1% -2,87 +32,9% Silber (Spot) 32,27 32,66 -1,2% -0,39 +35,7% Platin (Spot) 988,15 1.001,15 -1,3% -13,00 -0,4% Kupfer-Future 4,36 4,48 -2,7% -0,12 +10,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 05, 2024

