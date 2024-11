DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. November

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (08:15 PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:15 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00) Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (10:00 Media-Call; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Earnings-Call) 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q (15:00 Earnings-Call) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -5,8% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 48,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,4 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 47,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 51,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 49,6 10:00 DE/SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Mast, Pressegespräch zur Bundestags-Plenarwoche, Berlin 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Weihnachts-Pk, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/-3,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-2,3% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Familienministerin Paus, Berlin 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Panel bei 3. Lausitzforum 2038 in Schwarzheide, Schipkau 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede zum 10. Jahrestag des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, Frankfurt 15:10 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Einführungsrede zum 10. Jahrestag des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, Frankfurt 15:30 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim European Economics and Financial Centre, London 17:00 DE/Bund der Steuerzahler, Steuerzahlerkongress, Berlin *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (seit 04.11. bis 08.11.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

