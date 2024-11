LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat nach der Katek-Übernahme im operativen Geschäft so viel verdient wie nie zuvor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des dritten Quartals schnellte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 59,4 Millionen Euro hoch, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Linz mitteilte. Nach Unternehmensangaben war das der höchste Wert in der Firmengeschichte. Mit fast 428 Millionen Euro setzte Kontron zwischen Juli und September rund 45 Prozent mehr um. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen nach Minderheiten 24,4 Millionen Euro - gut fünf Millionen mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

Für Unternehmenschef Hannes Niederhauser steht in diesem Jahr weiter ein operatives Ergebnis von rund 190 Millionen Euro auf dem Zettel. Der Manager sieht sein Unternehmen auf Kurs zu weiterem Wachstum im neuen Jahr./ngu/mis