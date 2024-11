EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

HENSOLDT mit Umsatzanstieg und deutlich höherem Auftragseingang im dritten Quartal 2024 Auftragseingang steigt auf 1.856 Millionen EUR in den ersten neun Monaten 2024

Umsatz wächst um 21,3% auf 1.377 Millionen EUR

Bereinigtes EBITDA verbessert sich um 24,1% auf 187 Millionen EUR

Bereinigte EBITDA-Marge auf 13,6% erhöht

Integration der ESG-Gruppe 200 Tage nach Closing weitgehend abgeschlossen

Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-To-Bill-Ratio) für das Geschäftsjahr 2024 am oberen Ende auf rund 1,2x konkretisiert

Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt Taufkirchen, 06. November 2024 - Die HENSOLDT-Gruppe ("HENSOLDT") hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 die positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Damit konnte das Unternehmen seine Position als führender plattformunabhängiger europäischer Anbieter von nahtlos integrierten Verteidigungslösungen weiter ausbauen. In den ersten neun Monaten 2024 stieg der Auftragseingang auf 1.856 Millionen EUR (Vorjahreszeitraum: 1.281 Millionen EUR). Damit ist der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast eine Milliarde Euro auf 6.513 Millionen EUR (Vorjahr: 5.472 Millionen EUR) gewachsen. Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten stiegen um 21,3% auf 1.377 Millionen EUR (Vorjahreszeitraum: 1.136 Millionen EUR). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 24,1% auf 187 Millionen EUR (Vorjahreszeitraum: 151 Millionen EUR). Diese Entwicklung wurde vor allem durch ein deutliches Umsatzwachstum im Kerngeschäft sowie dem erstmaligen Einbezug der ESG-Gruppe getrieben. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 13,6% (Vorjahreszeitraum: 13,3%). Oliver Dörre, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: "Unsere starke Performance in den ersten neun Monaten dieses Jahres unterstreicht die positive Entwicklung - gerade im Bereich der operationellen Exzellenz - sowie das Wachstumspotenzial der HENSOLDT. Nach nur 200 Tagen haben wir die Post Merger Integration der ESG weitgehend abgeschlossen: Die Zentralfunktionen sind vollständig integriert und die relevanten Prozesse implementiert. Damit steht dem vollständigen Abschluss der operativen Integration der ESG zum Jahreswechsel nichts mehr im Wege! National wie international bauen wir die Position von HENSOLDT als verlässlicher Partner unserer Kunden konsequent weiter aus und halten unsere Versprechen."

Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: "Der deutliche Umsatzanstieg und die Steigerung des bereinigten EBITDA unterstreichen unsere operative Stärke, Skaleneffekte im Kerngeschäft zu realisieren. Besonders erfreulich sind die starken Auftragseingänge, die den Vorjahreszeitraum nochmals deutlich übertroffen haben. Durch diesen Erfolg war es uns möglich, die Prognose unserer Book-To-Bill-Verhältnis am oberen Ende unserer Erwartungen zu konkretisieren. Diesen profitablen Wachstumskurs wird HENSOLDT auch in Zukunft konsequent fortsetzen." Anhaltend starke Auftragsentwicklung Mit einem Auftragseingang von 1.856 Millionen EUR (Vorjahr: 1.281 Millionen EUR) in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte HENSOLDT das bereits hohe Vorjahresniveau um 44,9% übertreffen. Ein maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung war die starke Entwicklung im Sensors Segment. Haupttreiber waren hier insbesondere Aufträge für das Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) für die Deutsche Bundeswehr. Hinzu kamen Auftragseingänge für weitere TRML-4D-Radare, zum einen zur Unterstützung der Ukraine und zum anderen im Rahmen der European Sky Shield Initiative (ESSI) für Lettland und Slowenien. Das Segment konnte zudem Bestellungen für Spexer-Radare für das Flugabwehrsystem Skyranger abschließen. Im Sensors Segment sind ab dem zweiten Quartal 2024 die Auftragseingänge der erstmalig einbezogenen ESG-Gruppe in Höhe von 305 Millionen EUR für sechs Monate enthalten. Die weitgehend integrierte ESG-Gruppe wird seit dem zweiten Quartal 2024 als eigene Division innerhalb des Sensor-Segments geführt. Zu den bereits einbezogenen Aufträgen gehört auch ein erfolgreich abgeschlossener Vertrag für Logistikleistungen für die deutsche Bundeswehr (ZEBEL). Außerdem hat HENSOLDT einen Auftrag zur Lieferung von Radarsystemen für das Space Center Australia erhalten. Der Vertrag beinhaltet die Lieferung von zwei leistungsstarken Air Surveillance Radar - Next Generation Systemen (ASR-NG) sowie einen 20-jährigen Wartungsplan zur Stärkung der kritischen Luftüberwachungsfähigkeiten Australiens. Weiterhin hat HENSOLDT Anfang Oktober eine Vereinbarung mit der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) unterzeichnet, um die Nutzung des Passivradars Twinvis für die Sicherung des zivilen Flugverkehrs zu ermöglichen. Im Segment Optronics lagen die Auftragseingänge in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 mit 297 Millionen EUR leicht unter dem starken Auftragseingang des Vorjahreszeitraums. Die ersten neun Monate 2024 umfassten insbesondere Aufträge in Verbindung mit der Final Focus Metrology (FFM), Aufträge im Rahmen des Laser-Entfernungsmessgeräts für den Kampfpanzer M1 Abrams sowie einen Auftrag im Rahmen des Projekts LVS NNbS. Anhaltend starke Entwicklung bei Umsatz, Ergebnis und Free-Cashflow Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse von HENSOLDT in den ersten neun Monaten 2024 um 21,3% auf 1.377 Millionen EUR (Vorjahr: 1.136 Millionen EUR). Hierbei enthielten die Umsatzerlöse deutlich weniger Pass-Through-Geschäft (Umsatzerlöse mit niedrigem Wertschöpfungsanteil) als in den ersten neun Monaten des Jahres 2023. Maßgeblicher Treiber des Wachstums war mit 172 Millionen EUR die mittlerweile weitgehend integrierte ESG-Gruppe. Gleichzeitig wuchs das um die Geschäftsaktivitäten der ESG-Gruppe bereinigte Kerngeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 10%, wozu insbesondere die TRML-4D-Radare beitrugen. Die beiden Großprojekte PEGASUS (luftgestütztes System zur elektronischen Signalaufklärung) und die Eurofighter-Radare entwickelten sich planmäßig. So konnte mit dem Erstflug des PEGASUS-Flugzeugs Ende Oktober in Wichita/USA ein wichtiger Projektmeilenstein erreicht werden. Bei der Modernisierung der norwegischen U-Boote der ULA-Klasse hat HENSOLDT einen weiteren Meilenstein erreicht. Die technische Planung und Ausführung wurde im Rahmen einer kritischen Entwurfsprüfung im norwegischen Bergen erfolgreich validiert. Das bereinigte EBITDA konnte um 24,1% auf 187 Millionen EUR (Vorjahr: 151 Millionen EUR) gesteigert werden. Diese Entwicklung ergab sich wesentlich aus dem hohen Umsatzvolumen, den daraus resultierenden Skaleneffekten und dem erstmaligen Einbezug der ESG-Gruppe. Mit 13,6% lag die bereinigte EBITDA-Marge im Rahmen der Erwartungen und auf dem Niveau des Vorjahres (13,3%). Der bereinigte Free-Cashflow lag mit -157 Millionen EUR über dem Wert des Vorjahreszeitraumes (-162 Millionen EUR). Ausblick für 2024 bestätigt - Book-To-Bill Verhältnis am oberen Ende konkretisiert Für das Geschäftsjahr 2024 geht HENSOLDT von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung aus und bekräftigt daher seine Prognose. Das Unternehmen profitiert dabei weiterhin von der hohen Nachfrage in Deutschland, Europa und den NATO-Staaten sowie des auch international anhaltend hohen Bedarfs an Verteidigungslösungen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HENSOLDT einen Konzernumsatz von ca. 2,3 Milliarden EUR sowie ein moderat steigendes, bereinigtes EBITDA mit einer bereinigten EBITDA-Marge vor Umsatzerlöse mit niedrigem Wertschöpfungsanteil zwischen 18% und 19%. Mit Blick auf den hohen Auftragsbestand konkretisiert HENSOLDT seine Prognose für das Book-To-Bill-Verhältnis am oberen Ende auf rund 1,2x (bisher 1,1x - 1,2x). Kennzahlen Millionen EUR 9M 2024 9M 2023 Umsatz 1.377 1.136 Bereinigtes EBITDA 187 151 Bereinigte EBITDA Marge 13,6% 13,3% Auftragseingang 1.856 1.281 Auftragsbestand 6.513 5.472 Bereinigter Free-Cash-Flow -157 -162

Die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 sind auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Am 12. Dezember 2024 findet der Kapitalmarkttag (CMD) in London statt. Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Komplettlösungen an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenfusion, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit kontinuierlich aus. 2023 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 8.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net



