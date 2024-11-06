The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2024
ISIN Name
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS 17/24
XS2403671493 SPIC P.C.NO1 21/UND. FLR
DE000DFK0MS3 DZ BANK IS.A1662
DE000HLB78T1 LB.HESS.THR.CARRARA11H/22
XS2078691636 M.B.INT.FIN. 19/24 MTN
XS1715325665 BNG BK 17/24 MTN
XS1377682676 COCA COLA HBC F.16/24 MTN
USL1965HAA88 CONS.OIL.S. 19/24 REGS
DE000A3KYMA6 TRATON FIN. 21/24 MTN
DE000A1KRJP8 ING-DIBA AG HPF
DE000A1RQB94 HESSEN SCHA.14/24
DK0009918138 DANSKE STAT 2024 ST.LAN
US718172BM02 PHILIP MORRIS INTL 14/24
US85771PAX06 EQUINOR ASA 14/24
CH0300417273 NEUENBURG 15-24
US00206RMP46 AT + T 23/26
DE000DJ9AAT6 DZ BANK IS.A2313
DE000HLB79R3 LB.HESS.THR.CARRARA11W/22
DE000HLB78P9 LB.HESS.THR.CARRARA11F/22
LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2024
ISIN Name
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS 17/24
XS2403671493 SPIC P.C.NO1 21/UND. FLR
DE000DFK0MS3 DZ BANK IS.A1662
DE000HLB78T1 LB.HESS.THR.CARRARA11H/22
XS2078691636 M.B.INT.FIN. 19/24 MTN
XS1715325665 BNG BK 17/24 MTN
XS1377682676 COCA COLA HBC F.16/24 MTN
USL1965HAA88 CONS.OIL.S. 19/24 REGS
DE000A3KYMA6 TRATON FIN. 21/24 MTN
DE000A1KRJP8 ING-DIBA AG HPF
DE000A1RQB94 HESSEN SCHA.14/24
DK0009918138 DANSKE STAT 2024 ST.LAN
US718172BM02 PHILIP MORRIS INTL 14/24
US85771PAX06 EQUINOR ASA 14/24
CH0300417273 NEUENBURG 15-24
US00206RMP46 AT + T 23/26
DE000DJ9AAT6 DZ BANK IS.A2313
DE000HLB79R3 LB.HESS.THR.CARRARA11W/22
DE000HLB78P9 LB.HESS.THR.CARRARA11F/22
LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. INVESTMENT
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