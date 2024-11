The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2024ISIN NameXS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS 17/24XS2403671493 SPIC P.C.NO1 21/UND. FLRDE000DFK0MS3 DZ BANK IS.A1662DE000HLB78T1 LB.HESS.THR.CARRARA11H/22XS2078691636 M.B.INT.FIN. 19/24 MTNXS1715325665 BNG BK 17/24 MTNXS1377682676 COCA COLA HBC F.16/24 MTNUSL1965HAA88 CONS.OIL.S. 19/24 REGSDE000A3KYMA6 TRATON FIN. 21/24 MTNDE000A1KRJP8 ING-DIBA AG HPFDE000A1RQB94 HESSEN SCHA.14/24DK0009918138 DANSKE STAT 2024 ST.LANUS718172BM02 PHILIP MORRIS INTL 14/24US85771PAX06 EQUINOR ASA 14/24CH0300417273 NEUENBURG 15-24US00206RMP46 AT + T 23/26DE000DJ9AAT6 DZ BANK IS.A2313DE000HLB79R3 LB.HESS.THR.CARRARA11W/22DE000HLB78P9 LB.HESS.THR.CARRARA11F/22LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. INVESTMENT