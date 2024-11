DJ Siemens Healthineers bleibt mit Prognose hinter den Erwartungen zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers hat in seinem vierten Geschäftsquartal (per Ende September) nach Wachstum in allen Geschäftsfeldern abseits der Labordiagnostik den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) kletterte um 7 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartung von 1,115 Milliarden Euro leicht. Der Umsatz legte vergleichbar um 5,6 Prozent auf 6,329 Milliarden Euro zu, wie das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mitteilte.

Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre eine stabile Dividende von 95 Cent je Aktie bekommen. Analysten hatten 1,02 Euro prognostiziert.

Im neuen Geschäftsjahr 2024/25 plant Siemens Healthineers mit einem vergleichbaren Wachstum von 5 bis 6 Prozent, nachdem im zurückliegenden Jahr ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,7 Prozent erzielt wurde. Beim bereinigten Gewinn je Aktie will der Konzern im neuen Jahr 2,35 bis 2,50 Euro schaffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 2,23 Euro erwirtschaftet. Damit lag das Ergebnis im Zielkorridor von 2,00 bis 2,30 Euro.

Bei den Zielen für 2024/25 blieb das Medizintechnikunternehmen unter den Analystenerwartungen. Im Konsens hatten sie erwartet, dass das Management 6,6 Prozent mehr vergleichbares Wachstum und einen Sprung beim Gewinn je Aktie auf 2,54 Euro in Aussicht stellen würde.

