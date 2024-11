DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Aktuell sieht es nach einem Sieg des Republikaners Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen aus. Zwar gilt das Rennen nach wie vor noch nicht als endgültig entschieden, doch Trump hat nach North Carolina einen weiteren Swing State gewonnen. Laut Projektionen von Associated Press und anderen Medien hat Trump auch die Mehrheit in Georgia geholt. Für Kamala Harris wird es jetzt eng. In den anderen hart umkämpften Bundesstaaten, unter anderem Pennsylvania, führt Trump nach bisherigem Stand der Auszählungen. Die Republikaner haben den Demokraten nach Projektionen von AP zudem die Mehrheit im Senat abgenommen. Die Republikanerin Deb Fischer aus Nebraska hat ihren Sitz in der Kongresskammer gegen den unabhängigen Kandidaten Dan Osborn verteidigt. Zuvor hatten republikanische Kandidaten zwei Senatssitze gewonnen, die zuvor von Demokraten gehalten wurden. Damit ist den Republikanern die Mehrheit im Senat laut AP nicht mehr zu nehmen. Bislang hatten die Demokraten eine Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen. Die Demokraten sehen dagegen die Möglichkeit, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückzugewinnen, wobei die Ergebnisse von Dutzenden von Rennen zu knapp ist, um den Ausgang vorherzusagen. Die Republikaner kontrollieren das Repräsentantenhaus mit 220 Sitzen gegenüber 212 Sitzen der Demokraten, die nur eine Handvoll Sitze benötigen, um die Kammer umzukrempeln.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz Konzern 33.845 -12% 10 38.458 -Automobile 27.764 -13% 8 32.096 -Finanzdienstleistungen 9.519 +4,6% 7 9.102 EBIT Konzern 1.620 -63% 9 4.352 -Automobile 733 -77% 8 3.135 EBIT-Marge Automobile 2,6 -- -- 9,8 EBIT Finanzdienstleistungen 682 -7,8% 8 740 Ergebnis vor Steuern 1.566 -61% 9 4.063 Ergebnis nach Steuern 1.075 -63% 9 2.931 Ergebnis nach Steuern/Dritten 901 -66% 9 2.677 Ergebnis je Stammaktie 1,57 -63% 6 4,20

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Umsatzkonsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Wachstum in Prozent, nach IFRS)

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz Konzern 5.603 +3% 18 5.440 - Adhesive Technologies 2.822 +4% 18 2.711 - Consumer Brands 2.743 +2% 18 2.695 Organisches Wachstum Konzern 2,9 -- 18 2,8 - Adhesive Technologies 3,3 -- 18 0,8 - Consumer Brands 2,5 -- 18 6,2

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 492 +3% 15 476 Operatives Ergebnis bereinigt 143 +13% 15 126 Ergebnis nach Steuern bereinigt 121 +5% 13 115 Ergebnis/Aktie verwaessert bereinigt 0,54 +8% 15 0,50

HENSOLDT (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Auftragseingang 508 +142% 4 210 Umsatz 557 +36% 5 410 EBITDA bereinigt 94 +37% 4 69 EBITDA-Marge bereinigt 16,9 -- -- 16,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 17 +32% 3 13 Ergebnis je Aktie 0,15 +25% 3 0,12

PUMA (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 2.360 +2% 12 2.311 EBIT 231 -2% 12 236 EBIT-Marge 9,8 -- -- 10,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 129 -2% 12 132 Ergebnis je Aktie 0,86 -2% 11 0,88

TEAMVIEWER (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Billings 157 +5% 9 150 Umsatz 167 +6% 9 158 EBITDA bereinigt 77 +9% 7 70 EBITDA-Marge bereinigt 46 -- -- 44 Ergebnis nach Steuern 37 +40% 8 27 Ergebnis je Aktie 0,25 +56% 7 0,16 - Billings = fakturierte Umsätze

Weitere Termine:

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Earnings-Call)

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00) Analystenkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (10:00 Media-Call; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q (15:00 Earnings-Call)

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -5,8% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,4 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 47,5 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 48,6 - DE 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 51,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 49,6 11:00 Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/-3,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-2,3% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.262,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 5.892,50 +1,4% E-Mini-Future Nsdq-100 20.634,75 +1,4% Nikkei-225 39.406,56 +2,4% Schanghai-Composite 3.402,95 +0,5% Hang-Seng-Index 20.594,92 -2,0% +/- Ticks Bund -Future 131,33 -46 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 19.256,27 +0,6% DAX-Future 19.385,00 +0,9% XDAX 19.299,94 +0,9% MDAX 26.566,72 +0,6% TecDAX 3.336,47 +0,6% EuroStoxx50 4.870,33 +0,4% Stoxx50 4.335,04 -0,1% Dow-Jones 42.221,88 +1,0% S&P-500-Index 5.782,76 +1,2% Nasdaq-Comp. 18.439,17 +1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,79% +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. "Die Märkte sprechen eine klare Sprache: Trump liegt weit vorne und damit auch der 'Trump-Trade'", sagt Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets. Die US-Futures ziehen deutlicher an, der Bitcoin markiert neue Allzeithochs und auch die Renditen der Staatsanleihen steigen. Ein Sieg von Donald Trump zeichnet sich immer deutlicher ab. Trump will die Unternehmens- und Einkommenssteuern kräftig senken, was laut Beobachtern den US-Aktienmarkt stützen sollte. Der deutsche Aktienmarkt dürfte dagegen unter den Plänen für hohe US-Importzölle im Fall eines Trump-Siegs leiden. Andererseits dürfte dann die Inflation anziehen. Denn Trump will die Einwanderung eindämmen, was das Arbeitskräfteangebot drückt. Die Einführung von Zöllen könnte Waren weiter verteuern.

