Essen, 6. November 2024 - Die 11880 Solutions AG hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weiterhin positiv entwickelt. Der Umsatz blieb mit 41,5 Millionen Euro stabil (9 Monate 2023: 42,3 Mio. Euro), während das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 3,6 Millionen Euro anstieg (9 Monate 2023: 1,3 Mio. Euro). Der Cash-Bestand ist in den ersten neun Monaten 2024 von 1,5 Millionen Euro auf 2,2 Millionen Euro angestiegen. "Auch wir spüren die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Die Rekordzahl an Insolvenzen und die verhaltene Konsumstimmung wirken sich auch auf unsere Kunden aus. Dennoch ist es uns gelungen, den Umsatz stabil zu halten und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Durch die Optimierung der Mietkosten an unserem Hauptsitz in Essen sparen wir allein in den kommenden drei Jahren mehr als 1,5 Millionen Euro. Alle Einsparungen aus unserem Effizienzprogramm fließen direkt in das weitere Wachstum unseres Unternehmens." Das Digitalgeschäft erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatz von 33,6 Millionen Euro und lag damit leicht über dem Vorjahreswert (9 Monate 2023: 33,5 Mio. Euro). Das EBITDA dieses Segments belief sich zum 30.09.2024 auf 3,8 Millionen Euro (9 Monate 2023: 1,5 Mio. Euro). Im Segment Telefonauskunft betrug der Umsatz in den ersten neun Monaten 7,9 Millionen Euro (9 Monate 2023: 8,8 Mio. Euro), das EBITDA lag im Berichtszeitraum bei minus 0,3 Millionen Euro (9 Monate 2023: -0,2 Mio. Euro). Das weiterentwickelte Produktportfolio im Segment Digital führte im Berichtszeitraum zu einem höheren Umsatz pro Kunde. "Mit noch effizienteren Tools und Kampagnen unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Online-Präsenz zu steigern und mehr Geschäft zu generieren. Auch im vierten Quartal werden wir in die Weiterentwicklung und intelligente Kombination unserer Produkte investieren, um erfolgreiche Kundenkampagnen zu ermöglichen", erklärt Christian Maar. "Im Segment Telefonauskunft sind wir bestens vorbereitet, das Anrufvolumen der 11833 von der Telekom zu übernehmen, die Ende November eingestellt wird." Den Neun-Monats-Bericht 2024 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte





