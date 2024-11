Führungskräfte führender europäischer Unternehmen werden strategische Leitlinien zur Innovation im Preisgestaltungszyklus geben

Zilliant, der Marktführer im Management des Preisgestaltungszyklus, gab heute die Gründung eines neuen europäischen Customer Advisory Board (CAB) an, das als strategisches Forum dienen und regionale Einblicke gewähren wird, während Zilliant weiterhin Innovationen im Preislebenszyklus auf dem europäischen Markt vorantreibt.

Dem europäischen CAB gehören Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Betrieb, Verkauf und Marketing von führenden Produktions- und Vertriebsunternehmen in ganz Europa an, darunter Moody Pruss, CFO bei Kafrit Industries und Kathrin Gasser, Head of Pricing BPM bei Elektro-Material AG.

"Bei Kafrit geht es darum, Innovationen voranzutreiben, auch in Bezug auf Daten und Analysen, und die Preisoptimierung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie", so Pruss. "Wir fühlen uns geehrt, Teil des Customer Advisory Boards zu sein und unser Feedback und unsere Erkenntnisse einzubringen."

"Wir schätzen die dreijährige Partnerschaft mit Zilliant und ihre Bereitschaft, zuzuhören und von unserem Geschäft und unserer Vision zu lernen", so Gasser. "Sie liefern uns die Preis- und Umsatzinformationen, die wir brauchen, um unser Geschäft weiter voranzutreiben und Innovationen zu entwickeln."

Das europäische CAB wird mehrmals im Jahr zusammentreffen, um sich über die regionale Marktdynamik, die Auswirkungen auf die Preisstrategie und den Geschäftsbetrieb in Europa sowie die Einführung von KI-Technologien unter Einhaltung der europäischen Vorschriften auszutauschen.

"Zilliant ist bestrebt, unseren Kunden einen Mehrwert und hohe Renditen zu bieten, wobei wir uns auf die regionalen Bedürfnisse konzentrieren", so Kylie Fuentes, Chief Product Marketing Officer von Zilliant. "Die Zusammenarbeit mit europäischen Marktführern wird uns helfen, unsere Technologie und Dienstleistungen auf die spezifischen Anforderungen des europäischen Marktes zuzuschneiden."

Über Zilliant

Zilliant hilft Unternehmen, die Preisgestaltung in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu stellen, indem es den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung verwaltet. Die Datenwissenschaft, die cloud-native Software und die Leidenschaft für den Kundenerfolg von Zilliant sorgen für den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial der Preisgestaltung auszuschöpfen unter zilliant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241105204794/de/

Contacts:

Treble

Matt Grant

zilliant@treblepr.com