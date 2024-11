Agreements Management beschleunigt die Aushandlung von Verkaufsvereinbarungen mit umsatzoptimierten Abschlüssen

Zilliant, der Marktführer im Management des Preisgestaltungszyklus, hat heute die Automatisierung kundenspezifischer Preise und verhandelter Verkaufsvereinbarungen in Zilliant CPQ bekannt gegeben. Das Agreements Management, das auf der MindShare Europe-Veranstaltung des Unternehmens vorgestellt wurde, erfüllt ein wichtiges Bedürfnis in der Fertigungs industrie und Grosshandelsbranche, in der verhandelte kundenspezifische Preise bis zu 80 des Jahresumsatzes ausmachen können.

"Bei Zilliant arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen für den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung", sagte Kylie Fuentes, Chief Product Marketing Officer bei Zilliant. "Durch die Integration unserer KI-gesteuerten Preisgestaltungsexpertise mit robusten Vertragsmanagement-Funktionen, einschließlich Workflows zur Überprüfung und Genehmigung von Vereinbarungen, ermöglichen wir es Vertriebsteams, den richtigen kundenspezifischen Preis durch eine optimierte Benutzererfahrung zu liefern. Diese Integration stellt sicher, dass Unternehmen ihren Preisen vertrauen können, während Verkäufer in die Lage versetzt werden, Geschäfte schneller abzuschließen, was zu optimierten Umsätzen für unsere Kunden führt."

Manuelle Prozesse behindern oft Verkäufer, die Hunderte oder sogar Tausende von Mengenzusagen oder individuellen Vertragsbedingungen verwalten und dadurch langsamer werden, wenn es darum geht, fehlerfreie und preisoptimierte Angebote zu erstellen. Um Schritt zu halten, nehmen viele eine "Set it and forget it"-Mentalität an, selbst wenn dies einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes ausmacht. Dieser Ansatz führt häufig zu nicht realisiertem Umsatz und einem suboptimalen Kundenerlebnis.

Das Agreements Management von Zilliant spiegelt den Prozess der Angebotserstellung wider. Es hilft Verkäufern, Produkte oder Dienstleistungen zu finden, den richtigen Preis anzuwenden, Genehmigungen schneller zu erhalten und Angebotsvereinbarungen fertigzustellen, um Geschäfte zügig abzuschließen. Durch die Integration von Agreements Management in CPQ erschließt Zilliant die Konfigurationsmöglichkeiten von Produkten und Dienstleistungen (CTO, ETO) für Preisvereinbarungen und erleichtert die Integration mit Systemen wie SAP.

Die Lösung erweitert die Preisspielräume für Unternehmen, die bereits Zilliant für das Preismanagement oder die Preisoptimierung verwenden. Sie bietet Verkäufern bei Geschäftsverhandlungen wichtige Leitschienen und bringt Transparenz und Kontrolle in Verkaufsprozesse, die sich erheblich auf die Margen auswirken können.

Agreements Management in Verbindung mit Preisgestaltungs- und Guided-Selling-Funktionen von Zilliant ermöglicht es Grosshändlern- und Produktionsunternehmen:

die Erstellung, Verhandlung und Einführung kundenspezifischer Preise zu optimieren, um Vereinbarungen schneller abzuschließen

Verträge auf der Grundlage von Kennzahlen wie z. B. Mengenverpflichtungen oder Verbraucherpreisindex, vorausblickend zu überwachen, zu ändern und zu erneuern, um Kundenverpflichtungen zu gewährleisten und Gewinnspannen zu schützen

die finanziellen Auswirkungen von PÄnderungen von vertraglich vereinbarten Preisen für die wichtigsten KPIs zu verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen, die zu einer höheren Gewinnspanne und einem höheren Umsatz führen

"Kundenspezifische Preisgestaltung ist im B2B-Vertrieb von entscheidender Bedeutung, wird aber häufig durch manuelle, fehleranfällige Prozesse verwaltet", sagte Stephan Liozu, Chief Value Officer bei Zilliant. "Unsere neue Lösung bringt Transparenz und Kontrolle in die Vertriebsprozesse, die sich erheblich auf die Marge auswirken können."

Weitere Information zu Zilliants Agreements Management in CPQ finden Sie unter zilliant.com oder kontaktieren Sie Zilliant unter zilliant.com/contact-us, um eine Demo zu beantragen.

Über Zilliant

Zilliant hilft Unternehmen, die Preisgestaltung in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu stellen, indem es den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung verwaltet. Die Datenwissenschaft, die cloud-native Software und die Leidenschaft für den Kundenerfolg von Zilliant sorgen für den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial der Preisgestaltung auszuschöpfen unter zilliant.com.

