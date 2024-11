Der Bitcoin-Kurs hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht. Das treibt die digitale Währung jetzt an, so sind die Aussichten auf weitere Steigerungen und das müssen Investoren jetzt wissen: Trump schickt den Bitcoin nach oben Der Bitcoin ist in der Nacht auf Mittwoch in einer beeindruckenden Bewegung nach oben geschossen. Der Grund dafür: die Wahl des Präsidenten in den USA. Denn nach dem Gewinn des Swing-Staates North ...

Den vollständigen Artikel lesen ...