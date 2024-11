EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges

STEMMER IMAGING AG: Gibt erfolgreiche Übernahme durch MiddleGround Capital bekannt



06.11.2024

Puchheim, 6. November 2024 STEMMER IMAGING AG: Gibt erfolgreiche Übernahme durch MiddleGround Capital bekannt MiddleGround Capital, eine in Lexington, Kentucky, USA ansässige Private-Equity-Firma, hat gestern den Vollzug der Übernahme der STEMMER IMAGING bekannt gegeben.

Mit Vollzug der öffentlichen Übernahme erhalten STEMMER IMAGING-Aktionäre, die ihre Aktien angedient haben, EUR 48,00 je Aktie.

Aufgrund gestiegener organisatorischer Anforderungen im Rahmen des Übernahmeprozesses wird die Veröffentlichung des Q3-Berichts auf den 13. November 2024 verschoben. Puchheim, 6. November 2024 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) gab heute bekannt, dass die Übernahme durch die Ventrifossa BidCo AG ("Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von MiddleGround Capital ("MiddleGround"), einer Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Lexington, kontrolliert wird, gestern erfolgreich abgeschlossen wurde. Zuvor hatten Vorstand und Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING AG nach eingehender Prüfung in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Bieterin ihre Empfehlung zur Annahme des Angebots abgegeben. Weiterhin konnten zwischenzeitlich alle weiteren Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erfüllt werden. STEMMER IMAGING-Aktionäre konnten bis zum 18. Oktober 2024 ihre Aktien während der weiteren Annahmefrist für EUR 48,00 je Aktie andienen. Die Zahlung des Angebotspreises wird unverzüglich mit dem gestrigen Vollzug des Übernahmeangebots erfolgen. Aufgrund der hohen organisatorischen Anforderungen bei der Vorbereitung und fortlaufenden Begleitung des Transaktionsprozesses hat die STEMMER IMAGING AG beschlossen, die Veröffentlichung des Q3-Berichts auf den 13. November 2024 zu verschieben. Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie.

Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung - von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments. Über MiddleGround Capital

MiddleGround Capital ist eine Private Equity-Gesellschaft mit Sitz in Lexington, Kentucky, und verwaltet ein Vermögen von über 3,7 Mrd USD. MiddleGround Capital tätigt Mehrheitsbeteiligungen in mittelständische B2B-Unternehmen in den Bereichen Industrie und Spezialhandel. MiddleGround Capital arbeitet eng mit seinen Portfoliounternehmen und den Managementteams zusammen, um durch einen praxisorientierten operativen Ansatz den Unternehmenswert zu steigern und langfristige Wachstumsstrategien zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://middleground.com/ . Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

CFO

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com MiddleGround Capital Media Contacts:

Doug Allen/Maya Hanowitz

Dukas Linden Public Relations

MiddleGround@dlpr.com

+1 (646) 722-6530



