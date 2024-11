© Foto: Alex Brandon - picture alliance



Donald Trump und die Republikaner werden aller Voraussicht nach als Sieger aus den US-Wahlen hervorgehen. Das hat schon jetzt Folgen für viele Märkte.Das Rennen ist so gut wie entschieden! Fast alle Prognosemodelle großer US-Medienhäuser sehen Donald Trump als den sehr wahrscheinlichen Sieger der US-Präsidentschaftswahl. Auch im Senat sowie im Repräsentantenhaus dürften die Republikaner Mehrheiten erzielen - das wird das Durchregieren des neuen alten Präsidenten ermöglichen. Bitcoin und US-Futures schießen auf neue Allzeithochs An den weltweiten Finanzmärkten wurde schon in der Nacht immer stärker auf einen Sieg Donald Trumps gewettet. Am Mittwochmorgen gehen daraus vor allem …