Trotz kurzfristiger Herausforderungen sehen Analysten weiter starkes Momentum für den Netzwerkspezialistne Broadcom. Auch die Dividende dürfte weiter steigen. 25 Prozent Kurspotenzial!Für 2026 sieht BofA Research eine starke Performance am Horizont. Die Analysten verweisen auf die anhaltende Führungsposition des Unternehmens in der KI-Berechnung und im Netzwerkbereich sowie auf wiederkehrende Umsätze aus der Unternehmenssoftware-Sparte, darunter VMware. Die Broadcom-Aktie hat seit Jahresanfang bereits 60 Prozent zugelegt, und konnte zwischenzeitlich sogar Tesla aus der Runde der Magnificient Seven verdrängen. Die Analysten der BofA sehen weiteres Kurspotenzial bis zu 215 US-Dollar, ein …