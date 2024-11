Während die letzten Stimmen noch ausgezählt werden, steht für die Börse fest, dass der Republikaner Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen wird. Der Bitcoin bricht auf ein Rekordhoch aus. Der S&P 500 steht kurz davor. Der Deutsche Aktienindex dagegen steht moderat, die chinesischen Börsen stark unter Verkaufsdruck. Absicherungen wie Gold werden verkauft.

Die Weltbörsen gehen vor Trump 2.0 in Deckung. Für die Wall Street ist ein Wechsel von Demokraten zu Republikanern statistisch das beste aller Börsenszenarien. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Trump den Kongress auf seine Seite ziehen und dann voll durchregieren kann. Das scheint der Wall Street unerwarteterweise zu schmecken. In der Vergangenheit war ein geteilter Kongress statistisch besser für die Börsen, da er für Kontinuität stand. Das scheint jetzt anders zu sein. Die Wall Street wünscht sich Wechsel und Aufbruch.



Was der DAX davon hält, ist klar. Während man in New York auf wirtschaftliche Chancen, mehr Wachstum und politische Dynamik setzt, könnte die Verunsicherung in Frankfurt kaum größer sein. Die Bundesregierung ist gerade jetzt mit sich selbst beschäftigt. Mit Trump als Präsident werden die Töne aus Washington in Richtung Deutschland bald ganz anders klingen. Im Moment kann man nur hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt.

Nach dieser Devise könnten Anleger geneigt sein, in den DAX einzusteigen, in der Hoffnung, dass der Index gegenüber den starken Kursgewinnen in New York Aufholpotenzial hat. Doch bestenfalls ist der DAX jetzt nur noch der Nachzügler. Die Zugpferde sind jetzt an der Wall Street. Dort spielt weiter die Musik.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.