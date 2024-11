© Foto: Symbolbild von Akela999 auf Pixabay



Palantir Technologies hat mit seinen neuen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und der Aktienkurs schoss in die Höhe. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz in den USA kurbelt das Wachstum kräftig an. Doch ist die Rally der Aktie jetzt schon am Limit, oder gibt's noch Potenzial? Dieser Bericht wirft einen Blick auf Palantirs Wachstumstreiber, die Kursentwicklung und bewertet, ob jetzt ein guter Moment für einen Einstieg ist.

Starke Zahlen, steigende Nachfrage - Was steckt hinter dem Palantir-Hype?

Palantir, das in der Tech-Welt für seine Big-Data- und Analyse-Software bekannt ist, hat kürzlich starke Quartalszahlen vorgelegt, die deutlich besser ausfielen als erwartet. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 725,5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 30 Prozent. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet - und die Nachricht ließ die Aktie nachbörslich um über 13 Prozent steigen.

Besonders befeuert wird der Erfolg durch die starke Nachfrage aus den USA. Rund 70 Prozent des Umsatzes stammen von dort, vor allem dank eines stark wachsenden Geschäfts mit Regierungsbehörden und Unternehmen, die Palantirs KI-basierte Software einsetzen. CEO Alex Karp sprach in einem Brief an die Aktionäre von einer "KI-Revolution", die ihren Ursprung in den USA hat - und Palantir will diese Entwicklung an vorderster Front vorantreiben.

Das Wachstum und die optimistischen Aussichten für das Gesamtjahr bestätigen das: Palantir hat seine Umsatzprognose für das Jahr auf rund 2,81 Milliarden US-Dollar angehoben und plant, die Nachfrage weiter zu bedienen. Besonders stark entwickelt sich das Geschäft mit den kommerziellen Kunden in den USA, das im Vergleich zum Vorjahr um über 50 Prozent auf rund 687 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Auch internationale Kunden wie der Energieriese BP und der britische National Health Service setzen auf Palantirs Softwarelösungen, allerdings bleibt die Nachfrage im Ausland noch hinter den USA zurück.

Chartanalyse: Wie stabil ist der Kurs?

Seit Jahresbeginn hat die Palantir-Aktie bereits über 140 Prozent zugelegt. Der aktuelle Kursverlauf ist beeindruckend, doch stellt sich die Frage, wie viel Luft nach oben noch bleibt. Im Moment bewegt sich der Kurs oberhalb aller wichtigen Durchschnittslinien. Die Aktie könnte trotzdem eine Verschnaufpause einlegen, bevor es weiter nach oben geht, da der Anstieg zuletzt recht schnell verlaufen ist. Der RSI deutet die Überkauftheit mit einem Wert deutlich über der 70er Marke an.

Viele Analysten gehen davon aus, dass nach solch einem Anstieg eine kurzfristige Korrektur wahrscheinlich ist. Das muss jedoch nicht schlecht sein: Für potenzielle Käufer wäre ein solcher Rücksetzer eine Chance, um günstiger in den Wert einzusteigen, sofern sich der allgemeine Aufwärtstrend und die fundamentale Stärke des Unternehmens fortsetzen.

Charttechnisch ist die Aktie derzeit in einer möglichen Konsolidierungsphase, was eine natürliche Korrektur erwarten lässt. Für den langfristigen Investor könnten solche Bewegungen dennoch attraktiv sein, wenn der allgemeine Trend weiter ansteigt. Das Wachstumspotenzial ist schließlich hoch, und Palantir hat in den letzten Monaten gezeigt, dass es bereit ist, weiter anzugreifen.

Kaufen, halten oder verkaufen?

Palantirs solide Quartalszahlen und die starke Nachfrage nach KI-Anwendungen sprechen für die Zukunft des Unternehmens. Das Unternehmen bleibt besonders in den USA stark verankert, mit einer wachsenden Präsenz im kommerziellen und Regierungssektor. Die Umsatzprognose von 2,81 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr zeigt, dass die KI-getriebenen Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Für alle, die bei der KI-Revolution langfristig dabei sein wollen, könnte die Palantir-Aktie also noch Potenzial bieten - allerdings sollten Anleger sich der Volatilität bewusst sein, die gerade nach solch einer Kursrally auftreten kann. Wer langfristig denkt und das Risiko eines möglichen Kursrückgangs einkalkulieren kann, findet hier möglicherweise einen interessanten Wachstumswert. Der derzeitige Kurs bietet noch Chancen, aber Geduld kann sich auszahlen, wenn der Kurs einen Rücksetzer macht.

Kurz gesagt: Palantir hat sich in einer boomenden Branche gut aufgestellt. Wer von der KI-Zukunft profitieren will, sollte die Aktie im Blick behalten, eine günstige Einstiegsgelegenheit könnte sich lohnen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

